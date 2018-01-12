Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden sonra Malatya ve Adıyaman çevreleri, öğle saatlerinden sonra Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür, Karlıova, Yayladere) zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUM ŞÖYLE OLACAK:

"Merkez parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7; Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Arapgirparçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 8; Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu7; Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9; Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 8; Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7; Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7;Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9; Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 6;Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu8; Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10."

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