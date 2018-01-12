MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUM ŞÖYLE OLACAK:
"Merkez parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7; Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Arapgirparçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 8; Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu7; Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9; Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 8; Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7; Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7;Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9; Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 6;Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu8; Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10; Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 10."
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