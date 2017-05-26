Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından her yıl Ramazan ayı boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler bu yıl da “Malatya Ramazan Geceleri Başlıyor” adı altında yapılacak. Dün bu konuyu Kültür AŞ.’de düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

Yine bir Ramazan ayına kavuştuklarını ifade eden Akın, Ramazan ayının Türkiye ve Malatya’ya hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

İSLAMİ EZGİLERİN SÖYLENDİĞİ GECELER OLACAK

Ramazan ayının gündüzleri oruç, geceleri ise Teravih namazıyla geçen bir ay olduğunu belirten Akın, “Ramazan ayı bilindiği gibi rahmet ve bereket ayıdır. Gündüzleri oruç ibadeti, geceleri de teravih namazıyla geçen bir aydır. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak özellikle bu ayın ruhuna manevi anlamına uygun olarak yıllardır birtakım etkinlikler yapmaktayız. İnşallah bu yılda Ramazan ruhunu gece ve gündüz yaşamak ve bu ruhu yaşatmak noktasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Malatya’da Ramazan Geceleri ve aynı zamanda Malatya’da ramazan çarşısı şerbet ikramı ve Kadir Gecesi yapacağımız etkinliklerle inşallah bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Bazı geceler Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak, bazı geceler de Malatya’da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla beraber bu etkinlikleri organize edeceğiz. Yaptığımız etkinliklerde genelde tasavvuf musikisi, aynı zamanda da İslami ezgilerin söylendiği geceler olacaktır. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın da kendilerince yapmış olduğu çalışmalarda Malatyalı halkımızla buluşturulmuş olacaktır” şeklinde konuştu.

DOLU DOLU YAŞAYACAĞIZ

“Daha önce Ramazanda dini yayınlar fuarımız mevcuttu” diyen Akın, şunları ifade etti:

“Burada Ramazan ayının manevi atmosferiyle alakalı olarak yapılacak olan sohbetler ve aynı zamanda kısmen Malatya Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibimizin, kısmen de Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yapmış olduğu tiyatro gösterileri, Hacivat ve Karagöz gösterileri inşallah sahnelenecektir. Bizim açımızdan çok önemsediğimiz gerçekten Ramazan ayının bir nevi temel manasını ihtiva eden Kadir gecesini inşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi Kuran okuyarak ve dünyada kuran okuma yarışmalarında derece yapmış olan hocalarımızın katılımıyla inşallah dolu dolu gece yaşayacağız. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu yılda ikincisini yapacağımız Ramazan Çarşımızda inşallah daha farklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Daha önce Ramazanda dini yayınlar fuarımız mevcuttu, bu yılda dini yayınların satıldığı, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımızın kendilerini tanıttığı ve aynı zamanda iftardan sonra ailelerimizin bir gezinti alanı ve çocukları içinde çocuk oyun parklarının kurulduğu, bir takım sahurluk ve iftariyelerin satıldığı çarşımız olacaktır. Bu çarşının kurulmasındaki temel hedefimiz yine Ramazan ayının ruhuna uygun olmasıdır.”

İKRAMLARIMIZDA DEVAM EDECEK

Ramazan Çarşısının gündüz ve gece açık olacağını söyleyen Akın, “Bizim yapmış olduğumuz gerek Malatya’da Ramazan geceleri noktasında gerekse de Ramazan çarşısı noktasında bütün hassasiyetimiz manevi atmosferi gecesiyle gündüzüyle yansıtmaktır. Bu konuda Malatyalı hemşerilerimize hizmet bulunmaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda inşallah şerbet ikramlarımızda bu yıl devam edecektir. Bu yıl 7. kez gerçekleştireceğimiz PTT binasının önündeki Şerbet Çeşmesi’nden teravih namazından önce ve sonra Malatyalılara şerbet ikramımız olacaktır. Birçok Ramazan etkinliğini yine bu yıl Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan fuar alanında gerçekleştireceğiz. Ramazan çarşımız gündüz ve gece açık olacaktır. Bütün Malatyalı hemşerilerimizi bu etkinliklere davet ediyorum. İnşallah Cumartesi günü 22.30’da açılışımızı yapacağız. Kadir gecesine kadar her gün fuar alanında Ramazan etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden bütün Malatyalı hemşerilerimin Ramazan aylarının hayırlı ve bereketli bir ay olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL