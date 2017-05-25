Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, düzenlediği basın toplantısı ile Ramazan Geceleri ve Dini Yayınlar Fuarı hakkında bilgiler verdi. Ramazan Geceleri ve Dini Yayınlar Fuarının bu yıl da dolu dolu geçeceğini belirten Akın, “Ramazan ayını gerçek anlamıyla idrak etmek ve Ramazan ruhunu anlamak ve yaşamak, bir nebzede olsa katkı sağlamak için Malatya’da Ramazan Geceleri ve Dini Yayınlar Fuarı düzenleyeceğiz” dedi.

Akın, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen değişik lezzetlerin sergilenip satışa sunulacağı stantların yanı sıra Ramazan boyunca her gece şerbet ikramlarında da bulunacağını belirtti. Akın, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için de özel programın düzenleneceğini de söyledi. Kadir gecesine kadar her gün teravih namazından sonra düzenlenecek programa yaklaşık 20 sanatçının katılacağını belirten Akın, ilahi ve marş dinletileri de gerçekleştirileceğini ifade etti. Ramazan ayı boyunca, şiir okumaları, sohbetler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, Hacivat - Karagöz ve orta oyunların sergileneceğini ifade eden Akın, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi programını ise bu geceye anlam katan Kur-an ziyafeti özel programı ile idrak edeceğiz. Kadir Gecesi programımıza okuduğu ilahilerle gönüllerde taht kuran Grup Dergah zenginlik katacaktır” diye konuştu.

Akın ayrıca Ramazan ayı boyunca şerbet ikramlarının Merkez PTT binası önündeki şerbet çeşmesinden olacağını sözlerine ekledi.

İHA