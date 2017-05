Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen ‘Malatya’da Ramazan Geceleri’ her gece farklı etkinliklerle Malatyalılarla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen Ramazan Gecelerinin ilk günü Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Müftüsü Ümit Çimen'in katılımı ile başladı. Teravih Namazı sonrası düzenlenen Ramazan gecelerinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayını çeşitli etkinliklerle geçireceklerini söyledi. Sokak iftarlarının yanı sıra her akşam düzenlenecek olan Ramazan Geceleri ile vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Çakır, “Halkımızla birlikte huzur ve mutluk içinde Ramazan ayını geçireceğiz” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın da konuşma yaptığı gecede daha sonra sahne alan Grup Tillo, birbirinden güzel eserleri ile Ramazan’ın ilk gecesinde Malatyalılarla buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, etkinliklerle Ramazan Ayının manevi havasına ve ruhuna uygun etkinlikler yaptıklarını belirterek “Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar Malatya’da Ramazan Geceleri ve artı özellikle Ramazan çadırı aynı zamanda da şerbet ikramı bulunmak üzere farklı etkinlikler düzenliyoruz. Malatya’da Ramazan Geceleri Etkinliklerinin ilkini düzenliyoruz" diye konuştu.

Akın, çocuklara özel etkinliklerin de düzenleneceğini hatırlatırken, çarşıda ise tüm yörelere ait ürünlerin yer aldığını ve kent merkezinde de her akşam şerbet ikramında bulunacağını ifade etti.

İHA