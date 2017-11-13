Özel bir otelde gerçekleştirilen açılış yemeğinde Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin açılış konuşmasını yaptı. Afşin konuşmasında katkılarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Festival Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti ve Festival Direktörü Suat Köçer’i sahneye davet etti.

“Hiç kuşkusuz festivaller, filmlerin seyirciyle buluştuğu ortamların ötesinde yapım öncesi ve sonrasını kapsayan fonlarla projelerin desteklendiği önemli birer finans kaynağı haline geldi” diye sözlerine başlayan Suat Köçer, “Bu yıl 7.’sini düzenlediğimiz Malatya Uluslararası Film Festivali’ni yeni bir anlayış ve ekiple inşa ederken yapımların destekleneceği bir platform oluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasına almıştık” dedi.

ERTEM EĞİLMEZ FİLMLERİ

Köçer, “Malatya Film Platformu’nda bu yıl iki ayrı dalda yapım desteği vereceğiz Bunlardan biri olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Desteği kapsamında, jüri tarafından seçilecek bir proje, 100 bin TL yapım desteği almaya hak kazanacak. Bilindiği gibi, son yıllarda sinemamızda aile temalı filmlerin sayısında ciddi bir artış var. Malatya Film Platformu çatısı altında, bu toprağın değer ve olgularına yaslanan ya da bu anlayışı önceleyen hikâyelere öncelik tanımaya çalışacağız. Sinemamızın büyük ustalarından Ertem Eğilmez’in aile filmlerinde bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilir ancak her ne kadar bireyler kendi aralarında bir takım sorunlar yaşasalar da, hayatın zorluklarına karşı birlikte mücadele verilen yerdir aile. Biz de festival olarak Ertem Eğilmez filmlerinden de ilhamla, ailenin her şeye rağmen vazgeçilmez bir kurum olduğuna dikkat çekmek istiyoruz” sözlerini kaydetti.

BU ŞEHİR FARKLI BİR ŞEHİR

Festival İcra Kurulu Başkanı Ertan Mumcu da festivale ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı. “Bu şehir farklı bir şehir; bölgesinden tarihçesine, yetiştirdiği siyasetçiden fikir adamlarına kadar. Film platformu da Malatya’da projeleriyle kendini ifade etme yeri olacak” diyen Mumcu, Malatya’da tüm sinemacıları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu tekrar dile getirdi.

Platformda yapım geliştirme eğitimleri verecek olan Fabienne Aguado ve John Morrissey de sahnede Malatya Film Platformun’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiler. Son olarak sahneye davet edilen Amerikan History X’in yönetmeni Tony Kaye de, sahnede Malatya’ya şarkı söyleyerek teşekkür etti.

HABER MERKEZİ