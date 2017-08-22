Malatya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Orduzu Göletinin suyu çekildi. Suların çekildiği gölette toprak çatlarken suyun olduğu zamanlarda ortaya çıkan eşsiz manzaradan ise şimdilerde eser yok.

Göletin kurumasının kendilerini üzdüğünü belirten Resul Özbey isimli bir vatandaş, konunun çözülmesini istedi.

Suyun çekilmesinden dolayı karşıdan karşıya geçmenin artık eskisinden kolay olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise, suyun çekilme nedeninin aşırı sıcaklar olduğunu kaydederek yetkililerden önlem alınmasını istediler.

İHA