22 Ağustos 2017 Salı

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Malatya’da Orduzu Göleti kurudu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya’da Orduzu Göleti kurudu.

22 Ağustos 2017 Salı 16:23
Malatya’da Orduzu Göleti kurudu
  Malatya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Orduzu Göletinin suyu çekildi. Suların çekildiği gölette toprak çatlarken suyun olduğu zamanlarda ortaya çıkan eşsiz manzaradan ise şimdilerde eser yok.
Göletin kurumasının kendilerini üzdüğünü belirten Resul Özbey isimli bir vatandaş, konunun çözülmesini istedi.
Suyun çekilmesinden dolayı karşıdan karşıya geçmenin artık eskisinden kolay olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise, suyun çekilme nedeninin aşırı sıcaklar olduğunu kaydederek yetkililerden önlem alınmasını istediler.
İHA
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