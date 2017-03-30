53. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla dün tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Emekliler Parkı’nda düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Malatya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, kütüphane personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ilk konuşmayı Malatya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin yaptı. Tekin, 6’ncısı düzenlenen bu etkinliğin Türkiye çapında aynı anda 81 ilde yapıldığını söyledi.

AMAÇ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Vatandaşlara her yerde kitap okumalarını tavsiye eden Tekin, “Bu etkinliğin amacı kitap ve kütüphaneye olan ilgiyi artırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak için farkındalık oluşturmak. Kitap sadece kütüphanede, evde okunan bir materyal değil, dışarıda da okunabilir. Burada halkımıza, dışarıda, otobüste, iş yerinde, her yerde kitap okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

KÜTÜPHANELER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Kitap okumanın Türkiye için çok önemsedikleri hususların başında geldiğini belirten Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, “53. Kütüphane Haftası dolayısıyla 81 ilde aynı anda kitap okuma etkinliği için bir araya geldik. Kitap bizim yeniden medeniyeti inşa iddiasında olan bir ülke için ve büyük Türkiye için en çok önemsediğimiz hususların başında geliyor. Kütüphaneler de bizim için çok kıymetli. Bilgiye, bilginin kaynağına saygı duyarak gelişebileceğimize inanan bir toplumuz biz. Dolayısıyla bütün büyük medeniyetlerin, büyük külliyatların çocuğu olduğunun farkında olan bir toplumuz. Bu nedenle kütüphanelerimizin niteliğini, fiziksel niteliğini ve beşeri sermaye niteliğini yükselterek şehrimize kitap okuma alışkanlığını, kütüphane kullanma alışkanlığını bütün nüfusun tamamına yayılacak şekilde hizmete etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖMRÜMÜZ OKUMAK VE YAZMAKLA GEÇTİ

Son olarak söz alan ve ömürlerinin hep okumak ile geçtiğini kaydeden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bugün 81 ilde 12.30’la 13.00 arasında kitap okuma seferberliği yapılıyor. 53. Kütüphaneler Haftası’nın bir etkinliği. Biz de bu etkinliğe kitap okuyarak katıldık. Şimdiye kadar ömrümüz hep okumak ve yazmakla geçti. Bundan sonra da okumak ve yazmakla geçecektir” dedi.











MUTLU SARIGÜL