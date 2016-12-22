Malatya'da öğrenci evinde çıkan yangında 1 üniversite öğrencisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
21 Aralık 2016 Çarşamba 10:11
Edinilen bilgiye göre Kernek Mahallesi Sonsuz Sokakta akşam saatlerinde 3 üniversite öğrencisinin kaldığı evde yangın çıktı. Tinerle sobanın yakılmaya çalışılması sonucu çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken evde kalan öğrencilerden Yunus Emre Yılmaz dumandan etkilenerek 112 Acil Servis Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yangında maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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