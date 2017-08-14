14 Ağustos 2017 Pazartesi

Malatya’da müracaatlar azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 1 milyon 300 bin kişi çeşitli şikayetlerle hastanelere müracaat ediyor. Tarımın yoğun olduğu yerlerde ürün hasadının başlamasıyla hastanelere başvuranların sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Şeftali ve armut hasadının sürdüğü Bursa ile tütün kırmanın başladığı Malatya'da hastanelere müracaatlar azaldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:11
Malatya’da müracaatlar azaldı

  SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 1 milyon 300 bin kişi hastanelere, 840 bin kişi eczanelere, 11 bin kişi de optiklere müracaat ediyor. Sıcakların bastırması ve tarım şehirlerinde hasat döneminin başlamasıyla hastanelere müracaat sayısında ciddi düşüş oldu. Türkiye'nin tarım üslerinden Bursa'da armut ve şeftali hasadı sürüyor. Sıcakların bastırması sebebiyle bir an evvel hasadı bitirmeye gayret gösteren çiftçiler ve yevmiyeyle çalışanlar, aciliyet gerektirmeyen tedavilerini ileri bir tarihe erteliyor. Özellikle armut ve şeftali bahçelerinin bol olduğu Bursa’nın Kestel ilçesinde hastanelere müracaat sayısında önemli bir düşüş var.

CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR
  Tütün kırımının başladığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de, tütün tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyor. Hal böyle olunca hem üreticiler hem de çalışanlar tedavilerini ertelemek zorunda kalıyor. Ayağındaki rahatsızlık sebebiyle doktorunun yönlendirmesiyle kültür fizik tedavisi için Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne müracaat eden A.B.'ye hastane yetkilileri, "Normalde 3 ay sonrasına randevu verebiliyorduk. Ancak tütün kırma dönemi başlayınca ilçe merkeziyle birlikte hastanemiz de boşaldı. Hasta sayısında ciddi bir düşüş var. Önümüzdeki hafta gelip tedavinizi yaptırabilirsiniz" cevabını verdi.

A.B., tedavisini yaptırabileceği için mutlu bir şekilde evine dönerken, hasta sayısındaki düşüş sebebiyle vatandaşların rahatlıkla tedavi olabildiği görüldü.

İHA
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