Nikah Sarayı’nda verilen yemeğe, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Muhtar Dernekleri Başkanları ve muhtarlar, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Muhtarlık kurumunun geçmişi hakkında bilgiler veren Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mustafa Eren, muhtarların devlet ile millet arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayarak muhtarlara yemek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.

Yemekte bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Biz, garibe, yetime birlikte sahip çıkıyoruz. Tabi muhtarlarımız temsiliyet açısından ilk temsil noktası. Seçilerek göreve gelen arkadaşlarımız. Muhtarlarımızın günü kutluyorum" dedi.

HALKIMIZLA ARAMIZDA KÖPRÜ…

Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerde ve demokraside en önemli çekirdek. Bizler yerel yönetimler olarak muhtarlarımızla birlikte iş yaparak, bölgemizin, ilçemizin, mahallemizin sorunlarına birlikte çözüm buluyoruz. Muhtarlıklarımızı halkımız ile aramızda iyi bir köprü görevi kuran birim olarak görüyoruz. Her şeyden önce ülkemizin birliği, beraberliği, büyümesi bizim içi çok önemli. Biz 15 Temmuz'da hain darbe girişiminden sonra bunu çok iyi gördük. O günlerde muhtarlarımız 25 gün boyunca sahada bizlerle birlikteydi. Ne zaman bir mahalle muhtarına işiniz düşse sizin önünüze düşerek sorunlarınızı yakından çözüyor. Sadece mahalle sorunu ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda, şehri adına, ülkesi adına, geleceği adına endişe duyan fikir beyan edebilen darbe girişiminde de kendisini ortaya koyan yürekli insanlar. Biz Malatya'nın geleceğine yönelik her türlü planlamayı ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. İlçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla Malatya'mızı daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün muhtarlarımızla birlik olma günüydü. Biz artık tek çatı altında birleştik ve tek çatı altında hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımız bizi kırmadan geldiler, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

VALİ, SELAMLARI İLETTİ

Vali Ali Kaban da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu yönetiminde kurumlar ve bu kurumların içerisindeki tüm makamlar özü itibari ile toplumun sürekliliğini, huzurunu ve geleceğini huzur içinde bakabilmesini sağlamak üzere ihdas edilmiştir. Tarihimizin en önemli kurumlarından birisi muhtarlık kurumudur. Öyle bir noktadadır ki muhtar, bir tarafından toplumun en küçük birimi, mahalle ya da köy, oradaki insanımızın vatandaşımızın en yakınında, onların seçtiği bir insan olarak bütün sistemi organize etmesi beklenen, en uçtaki vatandaşına en kolay ulaşan bir birim adıdır muhtarlık. Bu anlamda hakikaten toplumun daha çok hizmet alması, en ucuz yoldan en fazla hizmetin götürülmesinde tam bir kritik noktada durmaktadır. Biz hep birlikte insanımıza hizmet etme, hizmet götürme, elimizden geldiği tarzda son sınırda yapmakla mükellefiz. Büyükşehrimizin hizmetleri gayet güzel, tebrik ediyorum. Geçen hafta Ankara'daydım. Sayın Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız bugünü de düşünerek sizlere selamlarını sevgilerini ilettiler.”

MUTLU SARIGÜL