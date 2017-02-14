14 Şubat 2017 Salı

Malatya’da meydana gelen kazada maddi hasar oluştu

Malatya'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

12 Şubat 2017 Pazar 19:37
Malatya’da meydana gelen kazada maddi hasar oluştu
Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde MAŞTİ önünde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 58 NL 969 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Ş. idaresindeki 44 AS 343 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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