26 Temmuz 2017 Çarşamba

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Malatya’da kültür gezisi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personellerine yönelik Malatya Darende ilçesi ve Elazığ Harput Mahallesi'ne yönelik kültür gezisi düzenlendi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:50
Malatya’da kültür gezisi

  Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personellerine yönelik kültür gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında Malatya'nın Darende ilçesi ve Elazığ’ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve kültürel yerler ziyaret edildi. Kültür müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan 17 personel, Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik ile birlikte ilk olarak Elazığ’ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi yerleri ziyaret etti. Arap Baba Türbesi’ni ve eski Harput bölgesini ziyaret eden personeller, daha sonra Malatya’nın Darende ilçesine geçti. Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi, doğa harikası olan Tohma Kanyonu gezildi.

Personeller, düzenlenen kültür gezisine desteklerinden dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, “Başkanımız bizi her zaman düşündüğünü göstermiştir. Bu gezi bize verilen değerin açık göstergesidir. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA
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