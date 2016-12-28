28 Aralık 2016 Çarşamba

Malatya’da korsan kitap operasyonu

Malatya’da polis ekipleri korsan kitap üretimi yapan 11 kitabevine gerçekleştirilen operasyonda 3 bine yakın korsan kitap ele geçirdi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 13:23
Malatya’da korsan kitap operasyonu
Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ kapsamında bandrolsüz, sahte bandrollü, korsan tabir edilen kitaplar ve fotokopi yoluyla çoğaltılan kitapların piyasaya sürülmesini önlemek adına operasyon yaptı. Alınan mahkeme kararı doğrultusunda 11 kitapçıya düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda 2 bin 989 adet bandrolsüz ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen farklı isim, yazar ve yayıncı kuruluşa ait kitaba el konuldu. Operasyonlarda korsan kitaplar toplatılırken işyerlerine de adli işlem yapıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya