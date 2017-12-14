14 Aralık 2017 Perşembe

Malatya’da ‘kimyasal’ alarmı

15 gün önce Türkiye’ye giriş yaptı, Suriye’de kimyasal saldırıya uğradığı iddiasında bulundu. Malatya Valiliği bünyesinde bulunan Göç İdaresine başvuran Suriyeli 35 yaşındaki Muhammed Hüseyin tam bu sırada baygınlık geçirdi, çalışanlar durumu AFAD’a haber verdi. Suriyeli vatandaş, Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:35
Malatya’da ‘kimyasal’ alarmı

  Malatya Valiliği içerisinde Bulunan Göç İdaresi Bürosuna Başvuran Suriye vatandaş Muhammed Hüseyin (35), 15 gün önce Kobani’den Türkiye’ye giriş yaptığını ve Malatya’ya yerleşmek istediğini belirtti. Bu sırada baygınlık geçirdiği öğrenilen Hüseyin’in göç idaresi bürosundaki yetkililere kimyasal saldırıya maruz kaldığını söylemesi ekipleri alarma geçirdi.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI
  Suriyeli mülteci hemen bir odaya alınırken durum AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede AFAD ve UMKE ekipleri özel giysiler giyerek Valilik binasına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan Suriyeli mülteci, sedyeye konularak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede de olası kimyasal etkenlere karşı her türlü önlem alınırken, iddiaya göre 1,5 yıl önce Suriye’de kimyasal silahla vurulduğunu ifade eden Muhammed Hüseyin, müşahede altına alınarak tedavisine başlandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah‘kimyasal’ Alarmı

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