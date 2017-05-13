13 Mayıs 2017 Cumartesi

Malatya'da kaza: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:41
Malatya'da kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Akçadağ ilçe merkezi girişi Tedaş Mevkiinde meydana geldi.
Akçadağ istikametinden Malatya yönüne gitmekte olan Mesut B. (26) idaresindeki 06 EC 901 plakalı otomobil aniden önüne çıktığı iddia edilen İsmail T. (28) yönetimindeki 44 LZ 468 plakalı otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan 44 NT 900 plakalı Kenan T. (37) idaresindeki otomobile ardından da İsmail T. yönetimindeki 44 LZ 468 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Mesut B.(26), Kenan T. (37), Meral T. (21) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı olan 3 yaşındaki Mehmet Akif T. ile babası İsmail T. (28) ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımı ile kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya