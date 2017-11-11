Kentte, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 501, minibüs sayısı 53, otobüs sayısı 24, kamyonet sayısı 186, kamyon sayısı 13, motosiklet sayısı 22, özel amaçlı taşıtların sayısı 11, traktör sayısı 79 adet arttı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM MOTORLU TAŞIT SAYISI

Bu artış otomobilde yüzde 0,59, minibüste yüzde 1,15, otobüste yüzde 1,49, kamyonette yüzde 0,59, kamyonda yüzde 0,26, motosiklette yüzde 0,23, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 2,59, traktörde yüzde 0,34 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,80 arttı.Bu artış otomobilde yüzde 7,98, minibüste yüzde 2,39, otobüste yüzde 8,43, kamyonette yüzde 7,35, kamyonda yüzde 4,02, motosiklette yüzde 1,48, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 18,48, traktörde yüzde 5,33 olarak gerçekleşti.



İLK SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 162 bin 632 taşıtın, 2017 Eylül ayı sonu itibariyle 85 bin 959' unu (yüzde 52,85) otomobil, 4 bin 665'ini (yüzde 2,87) minibüs, bin 634' ünü (yüzde 1,00) otobüs, 31 bin 960'ını (yüzde 19,65) kamyonet, 5 bin 66'sını (yüzde 3,12) kamyon, 9 bin 534'ünü (yüzde 5,86) motosiklet, 436'sını (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 378' ini (yüzde 14,37) traktör oluşturdu.

21 MİLYON ARAÇ

TÜİK’in açıklamalarına göre ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibari ile 21 milyon 940 bin 757 olarak belirlendi. Verilere göre yapılan açıklamada; Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OTOMOBİL İLK SIRADA YER ALDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil yüzde 52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile motosiklet, yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27,8, minibüste yüzde 2,2, kamyonette yüzde 25,8, kamyonda yüzde 13,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 21 iken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 112,7, traktörde ise yüzde 35,9 artış oldu.



TAŞIT SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7,5 artış gerçekleşti. Bu artış minibüste yüzde 4,1, otobüste yüzde 44,7, kamyonda yüzde 22,9, motosiklette yüzde 44,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 101,8, traktörde yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,6, kamyonette ise yüzde 7,1 azalış oldu.

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