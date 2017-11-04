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Malatya’da kavşaklar renkleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 160 bin adet süs lahanası, 660 bin hercai menekşe dikimi yapılacak.

31 Ekim 2017 Salı 13:10
Malatya’da kavşaklar renkleniyor
 Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, kavşak ve orta refüjler başta olmak üzere şehrin değişik noktalarında güz dönemi çiçeklendirme çalışmalarına devam ediliyor.

SÜS BİTKİLERİ DİKİLECEK

Sonbahar ile birlikte, güz dönemi çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kavşak ve orta refüjlere; süs lahanası, hercai menekşe ile kasım patı gibi süs bitkileri dikilecek. Güz dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında 160 bin adet süs lahanası, 660 bin hercai menekşe ile 300 adet kasım patı olmak üzere toplam 820 bin 300 adet mevsimlik süs bitkisi dikiminin devam ettiği bildirildi. 

Çiçeklerin; Organize Sanayi Kavşağı, Meteoroloji önü, Şoför Okulu, Emeksiz alt geçit üstü saksılar, İstasyon Kavşağı, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan çiçek şelaleleri ile Kanalboyu Atatürk Anıtı önüne dikilmekte olduğu ifade edildi.
HABER MERKEZİ
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