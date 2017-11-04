SÜS BİTKİLERİ DİKİLECEK
Sonbahar ile birlikte, güz dönemi çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kavşak ve orta refüjlere; süs lahanası, hercai menekşe ile kasım patı gibi süs bitkileri dikilecek. Güz dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında 160 bin adet süs lahanası, 660 bin hercai menekşe ile 300 adet kasım patı olmak üzere toplam 820 bin 300 adet mevsimlik süs bitkisi dikiminin devam ettiği bildirildi.
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