22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da kapalı yol kalmadı

Malatya genelinde yolların tamamına yakınının kapanmasına neden olan kar yağışı sonrasında aralıksız çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 18 Aralık Pazar günü itibariyle bütün yolları ulaşıma açtı.

18 Aralık 2016 Pazar 16:52
Malatya’da kapalı yol kalmadı
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 4 günlük yoğun çalışmanın ardından tüm yollarda ulaşımı sağladı.
6 bin kilometreye yakın yol açıldı
Kar yağışı esnasında ve sonrasında oluşan tipi nedeniyle büyük zorlukların yaşandığı karla mücadele çalışmaları neticesinde, Merkez İlçe Belediyeleri ile sürdürülen koordineli çalışmalar sonucunda Malatya genelinde 6 bin kilometreye yakın kar temizleme çalışması yapıldı.
Daha önce yağan kar sırasında bin 300 kilometre dolayında yol açma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, son yağan karla birlikte bu yıl karla mücadele kapsamında 7 bin kilometrenin üzerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.
17 Aralık Cumartesi günü akşamı itibariyle Akçadağ ilçesinde 2, Pütürge ilçesinde de 4 mahalle olmak üzere toplam 6 kırsal mahallede ulaşımı sağlayamayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu bu 6 mahalleyi de 18 Aralık Pazar günü sabah itibariyle temizleyerek, Malatya genelinde kardan kapanan tüm yolları açmış oldu.
Kar temizleme çalışmaları ara sokaklarda devam ediyor
Merkez ve kırsalda tüm yolları ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bir taraftan ara sokaklardaki karları temizlerken, bir taraftan da toplanan karları kamyonlarla tahliye ediyor.
İHA
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