Malatya’da kalkınma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde yer alan önemli kalkınma projelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi kitapçığında yer alan önemli kalkınma projelerinin, bazıları Malatya’yı da ilgilendiren kısmı şöyle:



“FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ

Projede 1,4 milyon tablet bilgisayar dağıtımı, 16 bin 876 okulun ağ altyapısı, 432 bin derslikte etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır. Proje, önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılacaktır. Bir taraftan eğitimin teknolojik seviyesi artırılırken, diğer taraftan bilgi teknolojilerinin tüm topluma yayılması sağlanacak, yurtiçi üretim ve araştırma desteklenecektir.

MİLLİ AŞI ÜRETİMİ

Milli aşı üretimi kapsamında tetanoz ve difteri aşıları için iki aşamada çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında 7 yıl alım garantisiyle ihale yapılmış olup, 2019 yılı Temmuz ayına kadarki ilk aşamada aşının ithal edilerek dolumun Türkiye’de yapılması ve aşının antijenini Türkiye’de üretmek için gerekli altyapının oluşturulması, ikinci aşamada ise aşının antijeninin üretimine başlanması öngörülmektedir. Yetişkin tipi Hepatit-A aşısı Projesi için değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Projenin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce ihale süreçleri tamamlanmıştır.

ÖNCELİKLİ HIZLI TREN PROJELERİ

(Proje Çalışmaları Devam Edenler)

- Antalya - Konya - Kayseri

- Antalya - Isparta - Burdur - Kütahya - Eskişehir

- Erzincan-Erzurum-Kars

- Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla

- Kırıkkale-Çorum-Samsun

- Sivas-Malatya

2023 perspektifinde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney akslarında yapılması planlanan diğer hatların etüt projeleri devam etmektedir.



YENİ TERMİNAL BİNALARI PROJESİ

Gaziantep Havalimanı Terminal Binası 2020,

Nevşehir Kapadokya Havalimanı Terminal Binası 2020,

Samsun Çarşamba Havalimanı Terminal Binası 2021,

Kayseri Havalimanı Terminal Binası 2021,

Malatya Havalimanı Terminal Binası 2021 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.



E-DEVLET KAPISI PROJESİ

Halihazırda 449 kamu kurumuna ait 3 bin 220 adet kamu hizmetinin sunulduğu, 37,5 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip e-Devlet Kapısı, aylık ortalama 200 milyon kullanıma ulaşmıştır. 2023 yılına kadar da tüm kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmesi hedeflenmektedir.



T.C. KİMLİK KARTI YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

313 milyon TL maliyetli elektronik kimlik kartı projesi, hizmet sunumunu kolaylaştıracak, kimlik sahteciliğini azaltacaktır. Kimlik kartlarının dağıtımına Mart 2016’da Kırıkkale’de, Ocak 2017’de tüm Türkiye’de başlandı. Bugüne kadar 21 milyon 657 bin 008 adet kimlik kartı verilmiştir. 2020 yılı sonuna kadar tüm vatandaşlara (yurt dışı dahil) dağıtılması planlanmaktadır.

3’ü Bir Yerde uygulaması ile sürücü belgesi, pasaport, kimlik verilme işlemleri tek bir biometrik veri ile yapılmaktadır. 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar 149 bin 153 pasaport ve 174 bin 851 sürücü belgesi verilmiştir.

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP)

Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari illerimizi kapsayan Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı için 2014-2018 dönemi için 21 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmüş olup, 2014-2017 döneminde 19 milyar TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Eylem Planı kapsamında DAP bölgesinde sulama alan varlığının artırılarak, bölgenin bitkisel ve hayvansal üretimindeki verimlilik, çeşitlilik ve üretim alanlarının genişletilmesi amacıyla DAP BKİ tarafından Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında mevcut durumda 276 milyon TL harcama gerçekleştirilmiş ve toplam 135 bin hektar alan sulamaya açılmıştır.”