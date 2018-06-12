MALATYA’DA KADİR GECESİ

15 Temmuz Millet Meydanında düzenlenen Kadir Gecesi özel programı, Büyükşehir Belediyesinin iftar programıyla başladı. Meydanı dolduran Malatyalılara yemeğin ardından şerbet ikramı da yapıldı.

Kadir Gecesi özel programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, şube müdürleri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

KUR’AN’A HİZMET ETMEYE YOLA ÇIKMIŞ TARİHİN ÇOCUKLARIYIZ

Kadir Gecesinin ‘Kur’an Gecesi’ olduğunu belirten Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Bütün değerlerimizi bizi biz yapan özelliklerimizi besleyen ana kaynağımız bu toprakların çocuklarının bin yıldır hizmet edasıyla uğrunda çalıştığı, didindiği Kur’an-ı Kerim’in Gecesidir. Biz millet olarak, tarih olarak Kur’an merkezli bir medeniyetin, tarihin çocuklarıyız. Kur’an’a hizmet etmeye yola çıkmış tarihin çocuklarıyız. Bugün de bu hizmet aşkı aynı şevkle devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizi böylesine güzel bir gece hazırlamasından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUTSAL BİR GECE

Yüce Yaradan’ın insanları; Ramazan ayının rahmeti, Kadir Gecesinin de feyzi ile buluşturduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Günlerin en hayırlısı olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini hep birlikte dualarla geçireceğiz. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu milletin gücü bir olmaktan geçiyor. Kadir Gecemiz de yine bu birlikteliğin gösterildiği kutsal gecelerimizden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kadir Gecesi için bu organizasyonu yaptık. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

Kutlu Gecede Malatyalılarla beraber olmaktan onur duyduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da “Kadir Gecemizin güzelliklerini anlatmaya kelimeler yetmez. Bu gecenin bütün rahmeti herkesi sarsın. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.

KUR’AN TİLAVETİ VE İLAHİLER

Yapılan konuşmaların ardından Kadir Gecesi özel programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetini Kur’an-Kerimi güzel okuma Türkiye birincisi Hafız Adem Kemaneci, Dünya Kur’an-ı Kerim-i güzel okuma birincisi Remzi Er ve Mısırlı çocuk hafız Usame Muhammed El-Huzami verdiler. Grup Dergah’ın da ilahileriyle eşlik ettikleri Kadir Gecesi özel programı dualarla son buldu.