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Malatya’da kabak aşısı karpuz yok

Türkiye genelinde vatandaşların tepki gösterdiği kabak aşısı karpuz üretiminin artık yasaklandığını dile getiren TÜMESKOM Federasyon Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, Malatya halinde bu karpuzun bulunmadığını kaydetti. Başkan Akbay, şu anda karpuzun kilosunun 1 TL olduğunu ifade ederek, bu fiyatın ileride düşeceğini de söyledi.

Malatya’da kabak aşısı karpuz yok

Türkiye genelinde vatandaşların tepki gösterdiği kabak aşısı karpuz üretiminin artık yasaklandığını dile getiren TÜMESKOM Federasyon Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, Malatya halinde bu karpuzun bulunmadığını kaydetti. Başkan Akbay, şu anda karpuzun kilosunun 1 TL olduğunu ifade ederek, bu fiyatın ileride düşeceğini de söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:09
Malatya’da kabak aşısı karpuz yok

Sıcak yaz günlerinin ve Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden birisi olan karpuz geçtiğimiz yıllarda tadı olmadığı gerekçesiyle çok tepkiler almıştı. Vatandaşların tepki gösterdiği özellikle içi sert ve tadı diğer karpuzlara göre farklı olan kabak aşısı karpuzun artık ekimin yasak olduğunu dile getiren TÜMESKOM Federasyon Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Celal Akbay, BUSABAH gazetesine konuşarak, kabak aşısı karpuzu artık almadıklarını söyledi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Karpuz ticareti yapan esnafların kabak aşısı karpuz almamaya özen gösterdiğini belirten Başkan Akbay, “Hükûmetimizin tarım il müdürlükleri ve ziraat odalarıyla yaptığı çalışmalarından sonra karpuz üretim bölgelerinde kabak aşısı karpuza yasak getirildi. Malatya’mızda karpuz ticareti yapan arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar kabak aşısı karpuz almamaya çok dikkat ediyorlar. Ve Malatya Hali’ne kabak aşısı karpuzları getirmiyorlar. Bu konudaki çalışmalarımız da hala devam ediyor. Bir kapuzun kabak aşısı karpuzu mu yoksa orijinal karpuz mu olduğunu vatandaşlar anlayamaz. Ancak alacağı zaman karpuzu keser ve karpuzun içerisinde bir sertlik varsa bu karpuz kabak aşısıdır. Tat yönünden kabak aşısı karpuzla orijinal karpuz arasında bir fark yok. Sadece kabak aşısı olan karpuzda bir sertlik oluyor” diye konuştu.

İRAN KARPUZLARININ SATIŞI DURDU

Şu anda 1 TL olan karpuzun kilosunun ileriki zamanlarda düşeceğini ifade eden Akbay, “Şu anda karpuzlarımızı Adana, Antalya bölgelerinden getiriyoruz. Bundan 10 gün önce ise İran karpuzunun satışı vardı. Türkiye’de yerli karpuzlar çıktığı andan itibaren İran karpuzlarının satışı durdu. Adana ve Antalya bölgesindeki karpuzlar Türkiye’nin karpuz ihtiyacı dışında yurtdışına da ihraç ediliyor. Özellikle Rusya yapacağı olimpiyatlar için karpuz alıyor. Karpuz fiyatı halimizde 1 TL. Malatya yerli karpuzu ise 8’inci aydan itibaren çıkacak. Karpuz fiyatı böyle kalmaz, ileride düşer” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKabak AşısıKarpuzCelal Akbay
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