Bir otelde gerçekleştirilen istişare toplantısında Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, SP İl Başkanı Mehmet Asiltürk ile Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, son günlerde güvenlik güçlerine yönelik artan terör saldırılarına değinerek “Özellikle bu tür saldırıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Bu saldırılar karşısında milletimiz kenetlenecek, kardeşlik ve beraberliğimiz daha çok perçinlenecektir'' dedi.

“Ekonomik olarak üretmemiz gerekiyor”

Ekonomik olarak Malatya’nın üretmesi gerektiğini ifade eden Erkoç, Malatya’nın son açıklanan 23 cazibe merkezi arasında yer aldığını da hatırlatarak “Malatya’nın cazibe merkezi ilan edilmesinden dolayı başta Bakanımız Bülent Tüfenkci ve diğer siyasilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cazibe merkezleri ilan edilen illerde Kalkınma Bakanlığı tarafından ciddi teşvikler verileceğini kaydeden Erkoç, “Biz de Malatya’nın sanayi alt yapısını buna cevap verecek hale getirmek noktasında Valimiz ile birlikte bir gayret içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Terörle ciddi bir mücadele var”

Toplantıda daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da konuşmasına son olarak Kayseri’de yaşanan terör saldırını lanetleyerek başladı. Ülkede birlik ve beraberliğin sürmesi adına herkesin bir çaba sarf etmesi gerektiğini ifade eden Çakır, Halep’te de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çekerek “Terörle ciddi bir mücadele var. Sadece ülkemiz içerisinde patlayan bombalar değil Suriye'deki bu olaylarında temel hedefinde Türkiye’nin olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

“Cazibe merkezinde yer almamız büyük bir avantaj”

Terörün hedeflediği panik ortamının oluşmasına hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini belirten Çakır, bu saldırılarla birlikte ülkenin bir ekonomik saldırı altında olduğunu da ifade etti. Bu nedenle yatırımcılar ve işadamlarının üretime yönelik daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade eden Çakır, Malatya’nın cazibe merkezleri arasında olmasının da büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Malatya ekonomisini mutlaka büyütmek zorunda olduklarını kaydeden Çakır, “23 cazibe merkezi içerisinde yer alan Malatya’mızda çok daha avantajlı bir sürece girmiş olduk. Bu süre içerisinde de Malatya’nın kazançlı çıkması için bütün yatırımcılarımızın bu süreci çok iyi takip etmesi gerekiyor” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’a da değinen Çakır, özellikle Yeni Malatyaspor’un kentin tanınırlığı adına önemli bir noktada olduğunu söyledi. Bu değere herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Çakır, “Bunu sadece bir kesimin, yönetimin üzerine bırakmamız doğru değil. Hepimiz katkı sağlarsak bize düşen pay çok az olur” şeklinde konuştu.

“Tehditler karşısında asla yılmayacağız”

Vali Mustafa Toprak’da yaşanan terör saldırılarını kınayarak başladığı konuşmasında bu tehditler karşısında millet olarak asla yılmayacaklarını ifade etti. Terörün oluşturmak istediği kargaşa ortamına izin vermeyeceklerinin altını çizen Toprak, “O hainlere, ihanet odaklarına fırsat vermeyeceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin sinir uçları ile uzun zamandan oyunlar onandığına dikkat çeken Vali Toprak, “Bizim refleksimizi, heyecanımızı kargaşa ortamına götürmek isteyen kötü niyetli odaklar var. Biz ülke olarak bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Sık sık istişare yapacağız”

Vali Toprak, bundan sonra bu tür toplantıların yapılacağını da söyleyerek “İnşallah ilimizin olması gereken konularını müzakere etmek, fikirlerinizi dinlemek ve bu noktada hedeflerin neresindeyiz nasıl gidiyoruz bu konularla ilgili tüm katmanları ile istişarelerimizi yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Malatya’yı daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Toprak, “Bu hain saldırılar karşısında biz gücümüzü daha fazla üretecek, istihdam sağlayacak ve katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunun içinde ilk önce huzur ve güvenin oluşması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un da kentin önemli bir markası olduğunu ifade eden Toprak, “Burada Yeni Malatyaspor’umuzun ilimizin bir markası ve değeri olduğuna ben inanıyorum. Bu anlamda her kesin katkısına ve desteğine ihtiyacımız var” dedi.

''Herkesten takımımıza destek bekliyoruz''

Toplantıda son olarak söz alan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’te Malatya’nın ortak paydası olan takıma her kesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da işadamları ile bir toplantı organize edildiğini kaydeden Gevrek, İstanbul’daki Malatyalıların desteğinin yanı sıra kentte de aynı şekilde takıma sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimindeki herkesin bir Malatya sevdalısı olduğunu ifade eden Gevrek, “Sizlerden takımımıza maddi ve manevi katkı sağlamanızı bekliyoruz. Malatyaspor’a sadece bir futbol takımı olarak bakmanızı istemiyorum. Biz birleştirici bir güç olarak duruyoruz. 2 sene önce şampiyon olduğumuzda her düşünceden her görüşten binlerce insan beraber sevindik. Bu yılda iyi bir takım kurduk, son haftalarda puanlar kaybettik ama inanıyorum ki yeniden liderliği alacağız” diye konuştu.

Bir çok takımın borç batağında olduğunu söyleyen Başkan Gevrek, Yeni Malatyaspor olarak borçlarının olmadığını ancak eksikliklerin olduğunu bu nedenle de Malatya’da herkesimden destek beklediklerini söyledi.

