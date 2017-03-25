Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı çerçevesinde Malatya’da bir dizi program gerçekleştirdi. Dün Malatya’da işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar odaları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlarla bir araya gelen bürokratlar, SGK İl Müdürlüğünde de bir basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, SGK Bağımsız Çalışanlar Dairesi Başkanı Ahmet Yetim, Türkiye İş Kurumu Dairesi Başkanı Cihat Demiral, SGK Malatya İl Müdürü Ayten Kara, İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman katıldı.

Açıklamayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan yaptı. Başkan Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 3 ay kadar önce bütün alanlarda ilan ettiği Milli Seferberlik talimatını hatırlatarak, bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da çalışma hayatında üretim ve istihdamı artırma amacıyla Milli Seferberlik ilan ettiğini söyledi.

OLUMLU SONUÇLAR ALDIK

Bu çerçevede 81 ilde paydaşlarıyla beraber olduklarını ve onları bilgilendirdiklerini dile getiren Ceylan, “3 ay kadar önce yine Konya’da başlattığımız Milli Seferberlik programının ilkini Sayın Bakanımızın önderliğinde yapmış olduk. Bu çerçevede Sayın Bakanımız tarafından oluşturulan heyetlerle 81 ili gezdik. İllerimizde Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlerimizle ve İŞKUR il müdürlerimizle birlikte o ildeki potansiyelini, üretim ve istihdam ilişkisini, işgücü ilişkilerini değerlendirdik ve işgücü ihtiyaçlarının nitelikli elemanlarla nasıl karşılanabileceği değerlendirmesini yaptık. Olumlu sonuçlar almış olduk. Ve nihayetinde 81 ildeki üretim ve istihdam teşviklerimizin 2’nci etap değerlendirilmesi amacıyla programımız tekrar başladı. Ziyaretlerimizi nisan ayının sonuna kadar 81 ilde yapacağız. Bugün de Malatya’dayız” diye konuştu.

İŞVERENLERİMİZE TEŞVİK VERİLDİ

Bu yıl 2 milyon artı istihdam hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Ceylan, şunları kaydetti:

Bakanlık olarak bu yıl 2 milyon artı istihdam hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek üzere gerek Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı gerekse taşra teşkilatımız sürekli sanayicilerimizle, işverenlerimizle, esnaf odalarımızla ve işçilerimizle beraber oluyor. Bu çerçevede 2 milyon istihdam hedefimizin 3 aya yakın bir zamanda yaklaşık 355 binini sağlamış durumdayız. Yılsonuna kadar hedefimiz 2 milyonun üzerinde bir istihdamı sağlamış olmak. Malatya ölçeğine baktığımız zaman gerek Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüz, gerekse İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında çok önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü görüyoruz. 2016 yılında İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen meslek edindirme, işbaşı eğitim programları artı istihdam programları çerçevesinde toplam 8 bin 468 kişi artı istihdam edilmiş durumda. Bu amaçla da İŞKUR İl müdürlüğümüzün istihdama yönelik projeler kapsamında da geçtiğimiz yıl 66.7 milyon TL finansman sağlanmış durumda. İşverenlerimize teşvik verilmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşvikleri açısından baktığımız zaman, 2016 yılında 116 milyon TL sigorta primleri teşvikleriyle işverenlerin desteklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu 2 rakamı topladığımız zaman Malatya’da geçtiğimiz yıl içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın prim, istihdam teşvikleri çerçevesinde yaklaşık 200 milyon civarında bir kaynağı kullandığı ortaya çıkıyor.”

Amaçlarının devletin imkanlarını milletle buluşturmak olduğunu söyleyen Ceylan, “2017 yılına baktığımız zaman geçtiğimiz yıl artı istihdamımız yaklaşık 8 bin 500 kişiydi, bu sene Malatya’daki art istihdam hedefimiz 15 bin. Amacımız geçtiğimiz yılın rakamını 2’ye katlamak. Yaklaşık 15 bin civarında Malatya’da yeni artı istihdam hedefimiz var. Geçtiğimiz yılın rakamlarına baktığımız zaman bin 200 civarında artırmış durumdayız. Amacımız devletin imkanlarını milletimizle buluşturmak. Özellikle bu imkanları sanayicilerimizle buluşturmak” diye konuştu.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

10 aylık süre içerisinde hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Ceylan, “Bu yıl 20 Mart tarihi itibariyle Malatya’da 3 bin 593 artı istihdamın olduğunu görüyoruz. Bu da, ülkemizdeki ekonominin, ticaretin ve istihdamın artığını gösteriyor. Özellikle Mart ve Nisan ayında istihdamın bazı sektörlerin işbaşı faaliyetleri yoğun bir şekilde olacağı da dikkate alındığında geriye kalan 9-10 aylık süre içerisinde hedeflediğimiz 2 milyon artı istihdam hedefine ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

SONUÇLAR MALATYA’YA OLUMLU YANSIDI

İstihdamla ilgili teşviklerin Malatya’da olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Ceylan, “Burada Bakanlık olarak gerek İŞKUR İl Müdürlüğü teşkilatı, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu ve teşkilatı özellikle sanayicilerimizle, ticaret erbabıyla, esnafımızla yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu süre içerisinde bin civarında işveren ve çeşitli sanayici, esnaf ziyaretinin yapıldığını görüyoruz. Gerek Bakanlığımızın istihdam politikaları, teşviklerimiz, gerekse Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın istihdamla ilgili teşvikleri, bizim Bakanlığımızla ilişkilerinin anlatılması açısından Malatya’da olumlu sonuçlar verdiğini açık bir şekilde ortaya koyduk. 3 bin 600 civarındaki geçen yıla göre artı istihdam bunun bir göstergesi. Amacımız 2017 yılı sonuna kadar 2 milyon artı istihdamı sağlamış olmak” diye konuştu.





MUTLU SARIGÜL