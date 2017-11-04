Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yürütülen “Malatya’da Dezavantajlı 3 Gurubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dâhil Olma ve İstihdam Edilme Oranları Artırma” projesinin son toplantısı gerçekleştirildi. Dün bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Odası Meclis Başkanı Sami Payza, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Proje Koordinatörü Yasir Çiçekli, Proje Asistanı Esra Arğalı, Proje Genel Sekreteri Abdullah Duran ve meslek liselerinin müdürleri katıldı.

“Şehri Uzaktan İzlemek Kaderimiz Değil” konulu tanıtım filminin ardından toplantıda ilk konuşmayı Malatya Ticaret Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç yaptı.

Erkoç, projenin Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk içerisinde bu tür projelerle Malatya’nın işgücüne katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yüzde 95’i finanse edilen ve yüzde 5’inin de odaları tarafından karşılanan 267 bin Avroluk bir proje olduğunu söyledi.

BU TÜR PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ

Projeyle 8 meslek dalında 200 kişiye eğitim verildiğini kaydeden Başkan Erkoç, “Burada amacımız 3 meslek sosyal konuda Romanlar, göçerler ve yine terörden dolayı yerini, yurdunu terk eden, ilimizi tercih eden kişileri yine eski kadın mahkumlara yönelik bir projeyi başlattık ve bugün de sonuna geldik. 200 kişiye 8 meslek dalında eğitim verildi ve bunların eğitimi neticesinde yaklaşık 80 kişiyi istihdam edeceğiz. 80 kişi istihdamda bir nebze Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkısı olduysa biz kurum olarak kendimizi mutlu addedeceğiz. Bu tür projelere devam edeceğiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın asli görevinin Malatya’daki ticaretin, sanayinin önünü açmak, altyapısını güçlendirmek, istihdamı artırmak” şeklinde konuştu.

BİZİ AYRI YETEN İL OLARAK GURURLANDIRIYOR

İstihdam Seferberliği projesinde istenilen rakamlara yaklaştıklarını söyleyen Erkoç, “Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın İstihdam Seferberliği Programı dahilinde biz 2017 yılı içersinde Malatya’da yaklaşık 10 bin istihdam sağlayacağız bir ifadesinde bulunmuştuk. Şu anda bu rakamlara da yaklaştık. Bu da bizi ayrı yeten il olarak gururlandırıyor. Çünkü Türkiye’nin bölgede ciddi sıkıntıların geçtiğini unutmamız ve bu sorunların üstesinden gelebilmemiz için güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomiye sahip olabilmemiz için de üretimi artırmamız, istihdamı artırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra da bu sosyal sorumluluk projeleri dâhilinde bu görevi yerine getirmemizin gayreti içerisinde olduk, bundan böyle de bu tür çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

TÜRKİYE ÜRETİM SÜRECİNDEN BİR SANAYİ SÜRECİNE GEÇİYOR

280 bin euronun çok önemli bir rakam olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da, “Ben öncelikle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu sosyal projesi için kurumum adına teşekkür ediyorum. Türkiye üretim sürecinden bir sanayi sürecine geçiyor. Anlamlı proje. Bir taraftan 3 değişik kategoride dezavantajlı hemşehrilerimizin iş gücü piyasasına dahil edilmesi yaklaşık 200 kişiye belli branşta mesleki eğitim verilmesi en az 80 kişinin de istihdam edilmesi hakikaten ilimiz için güzel. Bu anlamda Avrupa Birliği’nin birçok hibesi var. Ülkemizin sivil toplum ve kamu kurumları çoğu kere bu projeleri ya ıskalıyor veya bu projelerden habersiz oluyor. 280 bin Euro çok önemli bir rakam. En az 200 kişilik ara elemanın işgücü piyasasına kazandırılması hakikaten sevindirici. Ben Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” söylemlerini kullandı.

“Geçen yıl 24 bin açık iş almamıza rağmen sadece 9 binini karşılayabiliyoruz” diyen İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, Malatya’da ciddi anlamda açık olduğunu dile getirdi.

BU YIL 13 BİN 700 AÇIK İŞ ALDIK

Bu projede eğitim görenlerin açıkta kalacağını düşünmediğini ifadeden Toman, şunları söyledi:

“Bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın yürütmüş olduğu projede eğitim gören insanların açıkta kalacağını zannetmiyorum. Çünkü biz şu anda 6 değişik firmada 250’ye yakın bay-bayan konfeksiyon bilen veya bilmeyen vasıflı ya da vasıfsız eleman talebi almış bulunmaktayız. Bu talebi karşılamakta son derece sıkıntı çekiyoruz. Bu proje bize bir nevi can simidi oldu. Malatya’daki bu konfeksiyon açığını kapatmakta bize yardımcı oldular. Bugünlerde bir firmayla protokol imzalayacağız. 300 kaynakçı yetiştirip bu kaynakçıları Malatya’mızın açığını kapatma noktasında sözleşme aşamasına geldik. Dolayısıyla Malatya’mızda bu yıl 13 bin 700 açık iş aldık. Bunun 9 binini karşılamış vaziyetteyiz. En az 5-6 bin arasında açık iş devam ediyor. Malatya’da işsizlik sorunundan ziyade iş beğenmeme bir de vasıfsız işçi çoğunlukta olduğu için vasıflı eleman bulunamaması nedeniyle açık olan talepler kapanamamaktadır. El birliğiyle tüm kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri bizim gibi istihdama gönül veren kuruluşların bu konuya ciddi anlamda eğilmeleri gerekmektedir. Bu İİKUR Müdürlüğünün bir işi olmayıp aynı zamanda bu işe el koyan Ticaret ve Sanayi Oda’mız gibi, esnaf sanatkarlara ve meslek liselerine çok büyük görevler düşüyor. İnşallah biz 80 kişi değil de biz bunların tamamını işe yerleştirmeyi taaddüt ediyoruz.”

Konuşmalardan sonra program Proje Koordinatörü Yasir Çiçekli’nin sunumuyla devam etti.

MUTLU SARIGÜL