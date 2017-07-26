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Malatya'da İskoç kedisi merakı

Malatya’da bir petshop'ta bulunan İskoç kedisi sevimliliği ile ilgi çekiyor. Kediyi gören vatandaşlar kediyle birlikte fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa giriyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
Malatya'da İskoç kedisi merakı
  Malatya’nın en ünlü caddelerinden olan Kanalboyu Caddesi'nde bir Petshop mağazasına tanıtım amaçlı getirilen İskoç kedisi güzelliği ve sevimliliği ile ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler tatlı kediyle fotoğraf çektirmek için birbirileri ile yarışıyor. Günübirlik onlarca kişinin İskoç kedisi ile fotoğraf çektirmek için işletmelerini ziyaret ettiklerini belirten petshop işletmecisi Eyüp Bozdemir, “Petshoplarda akvaryum balığı ve kuş dışında hayvan satışı yapmak yasak. Bu anlamda işletmemizde bulundurduğumuz İskoç kedisini sadece tanıtım amaçlı bulunduruyoruz. Bir diğer adıyla Scottish Fold olarak bilinen İskoç kedisi, çok değerli olması nedeniyle sokaklarda bulunmayan bir cinstir. İskoç kedisinin en önemli özelliklerinden biri başlarının öne doğru eğik olmasıdır. Bu görüntüleri, İskoç kedilerini diğer kedi cinslerinden ayıran en büyük özelliklerden biridir. İskoç kedisi, insanlar ile ilişkisinde oldukça sosyal ve ev yaşantısına uyumlu kedilerdir. Bu kediler, diğer kedilerle de çok güzel bir şekilde geçim sağlayabilirler. Bu nedenle evde birkaç kedi besleyen insanlar bu kedi türünü besleyebilirler. Bizler de mağazamıza bir tane getirerek besliyoruz. İskoç kedisini mağazamızda gören vatandaşlar selfie çekinmek için birbiriyle yarışıyor biz de bu durumdan oldukça memnunuz" diye konuştu.
İHA
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