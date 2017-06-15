Kayısı Araştırma Enstitüsü, İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi tarafından organize edilen “Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği” paneli dün gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Malatya Tarım İl Müdürü Vekili Tahir Macit, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra panelin açılış konuşmasını Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç yaptı. Kılıç, panelin Malatya ve üreticiler için hayırlı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Türkiye tarımında iş ve işçi konusunun oldukça önem arz ettiğini dile getiren Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ise, ancak işçilerin sorunlarının her yıl tartışılmasına, konuşulmasına rağmen çözüm bulunmakta maalesef gecikildiğini belirtti.

BAŞKA İLLERE GÖÇ EDİLİYOR

İşçilerin bazı sorunlarla karşılaştığını söyleyen Erdoğan, “Tarım ekonomisinin, tarımın kalkınmasında önemli bir yer sahip gezici işçilerimiz Malatya’ya her yıl ortalama 50 bin civarında tarım işçisi dediğimiz işçi gurubu gelmekte. Burada işlerini bitirdikten sonra diğer illerdeki hasat ve tarım işleriyle uğraşmak üzere başka illere göç etmekteler. Dolayısıyla bu süreç içerisinde işçiler bazı sorunlarla karşılaşmaktalar. Ve bu sorunlar zaman zaman kısmen çözülse bile halen gündemde yerini korumakta. Bu panelde umarım bu sorunların çözümüyle birlikte işçilerin yaşam koşulları, aldıkları ücretler, bulundukları çiftçilerin arazilerindeki yaşam koşulları, aracıların durumları, aldıkları ücretler, sağlık konuları gibi sorunları burada detaylı bir şekilde panelistlerimiz tarafından tartışılacak ve sizlerden gelen sorunlara cevaplar verilmeye çalışılacak. Umarım Malatya ve Türkiye için bu konunun burada bir nebze olsun çözümüne destek oluruz” diye konuştu.

ÜRÜNÜN KALİTESİNİ DE ETKİLİYOR

Bu çalışmanın TAGEM kanalıyla yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Battalgazi, Kale, Akçadağ, Darende, Yeşilyurt ilçelerinde toplam 250 işçi, 34 çiftçi ve 16 aracı üzerinde birebir görüşmek suretiyle yapılan anket çalışmasına dayalı bir çalışmaydı. İnşallah bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılacak. Özellikle büyük çiftçilerimiz son zamanlarda işçilerin buradaki yaşam koşullarını iyileştirme noktasında onlara işçi evleri, barınma imkânları, yeme-içme ortamları sağlamaktadırlar. Fakat bunu her çiftçinin yapması mümkün görülmemiştir. Dolayısıyla ilimizde bu konuyla ilgili zaman zaman ortaya fikirler atılmakta, çalışılmakta. Ancak henüz net bir sonuca ulaşılamadı. İnşallah bu panel çiftçilerimizin, hakikaten onlar gelmezse kayısımızın büyük zarara uğrayacağı da biliyoruz. Fakat ayrı bir sıkıntı da şu ki, gelen işçilerin her yıl farklı illerden gelmesi. Buradaki işçilik konusunda, kayısıya gösterilen emek konusunda da farklılıklar oluşmakta. Dolayısıyla kayısıdaki elde ettiğimiz son ürünün kalitesine yansımakta bu durum” şeklinde konuştu.

KAYISI REKOLTESİ BU YIL ÇOK İYİ

İşçi sorununun Malatya’nın bir kanayan yarısı olduğunu belirten Malatya Tarım İl Müdürü Vekili Tahir Macit, şunları dile getirdi:

“Malatya’nın kanayan yarısı işçi sorunu. Bunu 2 başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi işçi sorunu, diğeri de çiftçinin işçi sorunu. Geçici işçilerin yaşam alanlarının düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ayrı bir sorun, ayrıca kayısı üreticilerinin de kalifiye işçi bulmada ve işçi çalıştırmada sıkıntıları var. Kayısıcının para kazanabilmesi için öncelikle kayısıyı ucuza mal etmesi gerekir. Kuru kayısı için söylüyorum, kayısının en büyük maliyetlerinden bir tanesi işçi maliyetlerinin yüksek olması. Tamamı el işçiliğiyle yapılıyor. Kayısı dalından hasat edilip depoya konulana kadar işçinin elinden en az 3-4 defa geçiyor. Dolayısıyla öncelikle işçilerin yaşam koşullarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında kayısının ucuza mal edilmesi lazım. Dünya piyasasında rekabet edebilmemiz için mutlaka ve mutlaka makineleşmemiz gerekiyor. Makineleşildiği takdirde işçi sayısı daha az olacak. Bu yıl işçi problemi de var. Kayısı rekoltesi bu yıl çok iyi. İşçi bulmada sıkıntı yaşayacağız. Bunun önüne geçmek için öncelikle makineleşmemiz ve işçi sayısı azaldığı zaman onların yaşam şartları ve çalışma hayatlarının iyileştirilmesi söz konusu olacaktır. Özellikle İyi Tarım Uygulamasında büyük çiftçilerimizin barınmaları kendi bahçelerinde olması, bazı köylerde çiftçilerimiz için yaşam alanları yapılırsa çok faydalı olur.”

Son olarak söz alan ve tarımda karşılaşılacak sorunlar için tedbir alınmaması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, “Tarım çok stratejik bir konu, çok stratejik bir alan, bunu günlük hayatımızda sürekli yaşayarak görüyoruz” söylemlerinde bulundu.

SORUN VAR, SORUNLA İLGİLİ İFADELER VAR

Paneli düzenlemelerindeki amacı da dile getiren Gündüz, “Malatya özeline gelince kayısı üretimi Malatya'nın en temel ekonomik faaliyetidir. Çarpanı çok yüksek. Birçok farklı sektöründe dinamik ateşleyicidir. Kayısı üretimi yüksek olunca başka birtakım sonuçlarla karşılıyoruz. Üretim düşük olunca farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla sürekli Malatya'nın özelinde kayısı ile ilgili birtakım sorunlar gündemimizden düşmüyor. İşçilik sorunu da bu sorunlardan bir tanesidir. İşçilik maliyeti kayısı üretimi için gerçekten önemlidir. Bu manada sadece maliyet kapsamında değil işçinin ve iş gücünün yeterli olması anlamında önemlidir. Malatya’da normalde kayısı üretimi yüksek çıktığında dışarıdan işgücü talep etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuya bu manada önem verdik. Sorun var sorunla ilgili ifadeler var. Ancak bu sorun ile ilgili bilimsel bir araştırma yok, bu amaçla bu paneli düzenlemiş olduk” diye konuştu.













MUTLU SARIGÜL