Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, tıp, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan ve büyük getirileri olan lavanta çiçeğinin Malatya’da üretilip, yetiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

42 dekarlık alan hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Arguvan Belediyesi’ne ait 42 dekarlık araziye, ilkbaharda lavanta fidanı dikmek için toprak altyapısını hazırladı.

Dikilecek olan fidanları da Malatya’ya getirerek, Arguvan Belediyesi’ne teslim eden Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharda Malatya’da İLK lavanta bahçesini kurmuş olacak. 42 dekarlık alana yaklaşık 3 bine yakın lavanta fidanı dikilecek.

Kıraç ve susuz araziler değerlendirilecek

Arazi ve toprak yapısına bağlı olarak lavantanın çok sayıda çeşidinin olduğu belirtilen açıklamada, yüksek getirisi olan bu ürünü Malatya’da yetiştirerek, hem ekonomiye hem de tarıma katkı sağlamanın hedeflendiği belirtildi. Arguvan’da kurulacak olan lavanta bahçesinde hem tohum, hem de ürün yetiştirileceği ve zamanla Malatya tarımına uygun çeşitlerin geliştirileceği kaydedildi.

700 bin dolayında ücretsiz fidan dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kısa bir süre önce kurulmasına rağmen önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Başta kırsal olmak üzere çiftçilerin ayağına kadar giderek uygulamalı eğitimler veren, 160’ın üzerinde çiftçiler adına proje hazırlayan, çiftçilere bire-bir rehberlik hizmeti veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 27 bini ilkbaharda, 646 bini de sonbaharda olmak üzere toplamda 673 bin fidanı çiftçilere ücretsiz olarak dağıtmıştı.

Lavanta nedir, nerelerde kullanılır?

Lavanta ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından 28 kadar türü bulunan, Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adıdır. Atlas Okyanusu adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda yetişen, lavanta cinsi üyeleri, çalı görünümlü, toplu başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açan bitkilerdir. Batı Anadolu’nun maki bölgelerinde yetişen karabaş otu (Lavandula stoechas) çiçeklerinden tıp alanında yararlanılır. İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia) yüksek yerlerde yetişen, en değerli lavantadır ve bundan boyacılıkta kullanılan esans elde edilir. Bunun yanı sıra lavanta kokusuna sahip ancak daha alçak bölgelerde yetişen bir diğer lavanta türü de Lavandin'dir (Lavanta spicata). Dünya üzerinde lavanta çiçeği ve lavanta yağı olarak satılan ürünlerin yüzde 50'si L. spicata türünden elde ediliyor. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılıyor. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılıyor. Lavanta, toprak yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Kireççe zengin, süzek ve PH’sı 5.8-8.3 olan, kuru ve kalkerli topraklarda çok iyi gelişme göstermektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı çok sert geçen bölgelerde bazen soğuk zararı görülmekte.

İHA