Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde 18.30-23.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 130 ekip, 750 personel ve 2 dedektör köpek katıldı.

16 BİN 580 TL CEZAİ İŞLEM

Yapılan uygulamada toplam 4 bin 30 şahıs incelendi, 150 umuma açık yer/işyeri denetlendi, 9 aranan şahıs yakalandı, 2 kuru sıkı tabanca, 1 kesici/delici alet, 10 adet mermi ele geçirildi, 4 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 580 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsüne toplam 16 bin 580 TL cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

HABER MERKEZİ