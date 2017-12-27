27 Aralık 2017 Çarşamba

Malatya’da Huzur Uygulaması-8

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 22 Aralık 2017 günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması (8) kapsamında Malatya’da da uygulama yapıldığını bildirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
Malatya’da Huzur Uygulaması-8

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde 18.30-23.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına  toplam 130 ekip, 750 personel ve 2 dedektör köpek katıldı.

16 BİN 580 TL CEZAİ İŞLEM
  Yapılan uygulamada toplam 4 bin 30 şahıs incelendi, 150 umuma açık yer/işyeri denetlendi, 9 aranan şahıs yakalandı, 2 kuru sıkı tabanca, 1 kesici/delici alet, 10 adet mermi ele geçirildi, 4 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 580 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsüne toplam 16 bin 580 TL cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTürkiye Güven Huzur Uygulaması-8

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