Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen her ilde Beyaz Kod uygulamasına geçilmiştir. Malatya’da sağlık kuruluşlarında aylık olarak 15-20 Beyaz Kod uygulaması yapılıyor. Çalışanın şiddete maruz kaldığı süreç içerisinde fiili ve sözlü şiddet sonucunda Beyaz Kod uygulaması birimini arıyor. Birim 24 saat hizmet veriyor” diye konuştu.

TUTUKLAMA KARARI VAR

Bingöl, “Bu süreç içerisinde bildirimler üzerinde Beyaz Kod olaylarının adli makamlar tarafında da takip edilmektedir. Şiddete maruz kalmış sağlık çalışanının bu süreç içerisinde kurumun kendi birimlerine de bildirilerek Bakanlığa, görüş alışverişinde bulunularak mahkeme sürecinde, sağlık çalışanına destek verilmektedir. Beyaz Kod birimi kurumlardaki hukuk birimlerinde değerlendirilerek sağlık çalışanına destek verilmektedir. Bu uygulamalarla; Bakanlığımızın genelgesinde, şiddete maruz kalmış sağlık çalışanının bakanlıkların mahkemelere veya savcılıklara gönderdiği alınmış olduğu kararla birlikte bu süreçte kişilerin yani şiddeti uygulayanların tutuklanması kararı var. Ancak bizim Türkiye’deki yasal çerçevede sıkıntılar var. Bu süre içerisinde çubuktan dolayı tutuklama kararı olmadığı için savcılar, hakimler Sağlık Bakanlığının genelgesine uyarak tutuklama yaptırabiliyorlar. Maalesef böyle bir eksiklik var” ifadelerinde bulundu.

MALATYA’DA SÖZLÜ DE, FİİLİ DE ŞİDDET VAR

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına destek verildiği belirten Başkan Bingöl, “Hangi kurumda olunursa, Bakanlık bu birimlerle irtibata geçip, şiddete maruz kalmış kişilere, Beyaz Kod uygulaması yapılan kişilere mağduriyetin giderilmesi için, personele hukuki destekler vermektedir. Kısaca 113 birimin Beyaz Kod uygulaması tüm sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Bu da sağlık çalışanlarına bir güvence olarak görülmektedir. Hukuki yönden de destek verilmesi bizleri sevindiriyor. En azından sağlık çalışanları da kendi kurumlarının, kendilerine verdikleri güvenceden dolayı kendilerine güvenleri geliyor. Olması gereken noktadayız. Fakat bunların daha da farklı yönlerinin yapılması gerekiyor. Şiddete maruz kalan kişiye 6 ay kendi ücretini ödeyerek, sağlık çalışanlarının yapmış olduğu şiddetten dolayı sağlık güvencesinden yararlanmıyor. Sadece kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. Bu da caydırıcı bir güçtür. Bu da yapılırsa biraz daha bu tür olayların azalacağına inanıyoruz. Malatya’da sözlü de, fiili de şiddet var. Özellikle sözlü var. Her iki şiddet de beyaz kod uygulaması yapılıyor. Malatya’da ortalama 15-20 Beyaz Kod uygulaması yapılıyor” sözlerini kaydetti.















MUTLU SARIGÜL