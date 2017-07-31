31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Malatya’da hava sıcaklığı bunaltıyor

Malatya’da mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları bunaltıyor. Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara ve çeşme başlarına akın ederken, bazı vatandaşlar ise süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:32
Malatya’da hava sıcaklığı bunaltıyor
  Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Malatya’da vatandaşlar güneşten korunmaya çalışıyor. Sıcaklıkların 45-46 dereceye kadar çıktığı kentte özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmazken mecburi olarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise ya soluğu çeşme başlarında alıyor ya da bulduğu gölgelik alana kendini atıyor.
Etkisini sürdüren aşarı sıcaklıklara karşı bazı vatandaşlar özellikle de çocuklar ise çözümü süs havuzlarında bulurken çocuklar havuzlarda hem eğleniyor hem de serinliyor.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)’nden yapılan açıklamada, Malatya’da hava sıcaklığının 10 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi
İHA
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