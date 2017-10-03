Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Sıcaklıkların 1-3 derece arasında azalacağını da bildiren merkez, rüzgarın ise yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini aktardı.
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