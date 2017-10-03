03 Ekim 2017 Salı

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Malatya’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

03 Ekim 2017 Salı 11:49
Malatya’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcaklıkların 1-3 derece arasında azalacağını da bildiren merkez, rüzgarın ise yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini aktardı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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