Hamsi fiyatları cep yakıyor. Diğer balık fiyatlarının normal olmasına rağmen hamsinin kilosunun 20 TL olmasını değerlendiren Malatya Balık Pazarı esnafları BUSABAH gazetesine konuştular.

ŞU ANDA HAMSİYE TALEP NORMAL

Balık satışlarının iyi olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Ferhat Buluş, hamsinin az çıktığını söyledi. Buluş, “Temizlenmemiş hamsi 17 lira, temizlenmiş hamsi ise 20 lira. İstavrit, alabalık ve somon fiyatları normal. Fiyat olarak sadece hamsinin fiyatı şu anda yüksek. Vatandaşlar balığı talep ediyor. Ancak fiyat yükselince talep de azalıyor. Şu anda hamsiye talep normal. Hamsi artarsa fiyat düşer, yoksa da yükselir. Fiyatlar şu anda zirvede. Daha da yükselebilir. 20'nin üzerine çıkabilir. Ancak şu sıralarda yüksek fiyattan yiyecekler. Haftada bir defa muhakkak balık yenilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

HAMSİ ÇOK KISITLI GELİYOR

Her şeye rağmen yine de balık fiyatlarının uygun olduğunu dile getiren Osman Şişman isimli balıkçı esnafı ise, “Balık fiyatları hala uygun değil ve uygun olmamasının sebebi de havaların kurak geçmesi, yağışların olmaması… Balık yağışı özellikle de karı seven bir besin maddesi. Kar yağmayınca balık kıt çıkıyor. Biz hamsinin 10-11 lira olmasını düşünüyorduk ancak, son 4-5 gündür, fiyat yüksekliğini bırakın, hamsiyi bulamıyoruz ki satalım. Çok kısıtlı hamsi geliyor. Saat 4-5 gibi hamsi kalmıyor. Niye balık çıkmıyor. Yine de çoğu şeye baktığımız halde en uygun şey balık” diye konuştu.

















MUTLU SARIGÜL