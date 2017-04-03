03 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’da görülen FETÖ/PDY davası bugün 2. duruşma 10’uncu oturum ile devam ediyor

Malatya’da Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 26’u tutuklu 76 sanıklı davada 2’nci duruşma başladı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:39
Malatya’da görülen FETÖ/PDY davası bugün 2. duruşma 10’uncu oturum ile devam ediyor
 Bugünkü duruşma için 19 tutuklu sanık cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu’na getirildi.
Davanın 1 numaralı sanığı olan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un katılmadığı duruşmaya katılan en yüksek rütbeli isim ise dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık oldu.
Geçtiğimiz 7 Mart’ta başlayan ilk duruşmada 10 oturum gerçekleştirilmiş ve 17 Mart’taki oturumda mahkeme tarafından açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile yine dönemin 2. Ordu Komutanı koruma astsubayı olan Hacı Eyyip Özcan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişlerdi.
İHA
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