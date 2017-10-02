Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partisinin Toroslar İlçe Kongresi’nin ardından bir dizi açılış yapmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne geçti. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Beleiye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da eşlik ettiği Elvan, kapıda Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından karşılandı.

İŞ VEREN GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Burada yaptığı konuşmada, ortaya konulan, prototipi geliştirilen, patenti alınan bir ürünün ticarileştirilmesinde sorun olduğunu söyleyen Bakan Elvan, bu noktada güçlü, somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. 2018 yılından itibaren ticarileşmeye yönelik yapılan çalışmalara destek vereceklerini bildiren Elvan, şunları söyledi:

“Türkiye olarak en fazla gurur duyduğumuz alanlardan biri genç ve dinamik bir nüfusumuzun olması. Bu genç ve dinamik nüfus, yüksek bir girişimcilik yeteneğine sahip. Girişimcilik ruhu oldukça güçlü bir milletiz. Biz bunu da değerlendirmek durumundayız. O gençlerimizi yüksek teknolojili alanlara kanalize edip, ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz. Bu çerçevede biz de Bakanlık olarak Girişimci Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerimizde bu tür Girişimci Destekleme Merkezleri kuracağız. Bu merkezlerden biri de Mersin’de, Mersin Üniversitemizde olacak. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum, yerle ilgili problem halledildi. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte böyle bir merkezi burada kuracağız. Mentörlerin, koçların eğitimi sağlanacak. Orada yöneticilik yapacak olan kişilerin eğitimi yapılacak. Üniversite öğrencilerimizin, hatta üniversite sonrası kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak olan bir program. Genç Girişimci Merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulacak, 2018 yılında faaliyete geçireceğiz ve gençlerimize her türlü hizmeti sunacağız. gençlerimizin şirket kurmalarından muhasebe işlemlerine, kendi projelerini geliştirmeleri için gerekli donanıma kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız ve bu gençlerin kendi işlerini kurmalarının önünü açacağız. Kısacası iş arayan değil, iş veren gençler yetiştireceğiz bu merkezimizde. Bir bütün olarak bu merkezimize sahip çıkmalıyız, yeni alanlarda bu gençlerimizi iş dünyasına sürmeliyiz.”

MALATYA’DA DA KURULACAK

Sadece Mersin’de değil, Adana’da, Erzurum’da, Malatya’da, Diyarbakır’da da Girişimci Destekleme Merkezleri kuracaklarını belirten Elvan, bunun ikinci aşamasının da lise, ortaokul, hatta ilkokul öğrencilerine yönelik bölümler açacakları bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Elvan, protokol üyeleri ile birlikte yeni birimlerin açılışını yaparak, incelemelerde bulundu.

İHA