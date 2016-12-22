Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce aranması bulunan kara koca Malatya- Elazığ Karayolu polis yol kontrolünde yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan Malatya plakalı araç içerisinde şahısların kimlik tespitinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce FETÖ soruşturması kapsamında firari olduğu öğrenilen askeri hakim Yasin G., ile eşi cumhuriyet savcısı Nilgin G gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK