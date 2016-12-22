22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da firari savcı ile hakim yakalandı

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan askeri hakim ile eşi cumhuriyet savcısı yol kontrolünde yakalandı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 19:10
Malatya’da firari savcı ile hakim yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce aranması bulunan kara koca Malatya- Elazığ Karayolu polis yol kontrolünde yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan Malatya plakalı araç içerisinde  şahısların kimlik tespitinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce FETÖ soruşturması kapsamında firari olduğu öğrenilen askeri hakim Yasin G., ile eşi cumhuriyet savcısı Nilgin G gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.        

 

TAHİR ÖZÇELİK
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