Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada kentte Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünden daha önce ihraç edilen 22 öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.

İHA