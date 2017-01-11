11 Ocak 2017 Çarşamba

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilen 22 eski öğretmen gözaltına alındı.

11 Ocak 2017 Çarşamba 17:12
Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması
Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada kentte Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünden daha önce ihraç edilen 22 öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.
İHA
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