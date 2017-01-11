Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilen 22 eski öğretmen gözaltına alındı.
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:12
Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada kentte Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünden daha önce ihraç edilen 22 öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!