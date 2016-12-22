Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 eski polis adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli serbest kalırken 24 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanan çeşitli rütbelerdeki eski polisten 20'si hakkında tutuklama kararı verirken 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

İHA