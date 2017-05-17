Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 1 emniyet amiri ve 1 komiser, örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock’u kullandıklarının belirlenmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:54
Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 1 ihraç şube müdürü ve 1 komiser 2. Ağır ceza Mahkemesince örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kaydı olmaları sebebiyle duruşma sonrası tutuklanmışlardır” denildi.
Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı, oldukları gerekçesiyle 2 eski öğretmenin de gözaltına alındığı kaydedildi.
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