Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 1 ihraç şube müdürü ve 1 komiser 2. Ağır ceza Mahkemesince örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kaydı olmaları sebebiyle duruşma sonrası tutuklanmışlardır” denildi.

Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı, oldukları gerekçesiyle 2 eski öğretmenin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İHA