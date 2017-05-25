Malatya’da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile aranan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
25 Mayıs 2017 Perşembe 12:32
İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 2 şüphelinin jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 1’i polis ekiplerine teslim edilirken biri ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca FETÖ/PDY terör suçları kapsamında, 15 adet muhtelif kitabın da ele geçirildiği belirtildi.
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