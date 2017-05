Malatya 2. Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yapan Hava Pilot Binbaşı T.Ö.,15 Temmuz darbe girişimi gecesi, görevli olmadığı halde 7. Ana Jet Üssü'ne gelerek 4 F-4 savaş uçağından birisini kaldırmaya çalıştı. Tutuklu yargılanan pilot mahkemedeki savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü. Malatya'ya tayin edilmeden önce Konya'da görev yapan pilotun yakalanan 'mahrem abisi' ise savcılıktaki ifadesinde, zanlının yalanını ortaya çıkardı.

HER HAFTA EVİME GELİRDİ

Din Kültürü öğretmeni olan 'mahrem abi', kendisine bağlı subaylar arasındaki pilot Binbaşı T.Ö.'nün, üs imamı tarafından evine getirilerek kendisiyle tanıştırıldığını, her hafta da evinde düzenli olarak örgüt toplantısına katıldığını söyledi. İtirafçı 'mahrem abi', "Her hafta belirlediğimiz günde benim evime gelir, sohbet toplantısı yapardık. Her ay maaşının yüzde 10'u kadarını da himmet olarak örgüte verirdi" dedi. Alınan ifadeler Ö.'nün yargılandığı Malatya'daki mahkemeye ek delil olarak gönderildi.

HATSIZ TELEFONLARA YÜKLEDİK

Mahrem abi, "ByLock yaygınlaşınca deşifre olacağından korkulduğu için 'asker abilerine' hat bulunmayan birer cep telefonu verildi ve GSM hattı takmamız yasaklandı. Bu telefonlara EAGLE yükleneceğini, haberleşmelerimizi de bu yolla sağlayacağımızı söyleyen üs imamı, 15 Temmuz ve sonrasında örgüt talimatlarını bu program üzerinden gönderiyordu" dedi.

AYLIK 500 LİRA HİMMET

Öğretmen M.B. de 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Barış Kartalı" olarak adlandırılan 131'inci HİK Grup Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay H.D.’nin 'abiliğini' yaptığını anlattı. D.'nin örgüte aylık 500 lira himmet verdiğini de söyledi.









TAHİR ÖZÇELİK