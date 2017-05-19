19 Mayıs 2017 Cuma

Malatya’da evlerin çatısına yıldırım düştü

Malatya’da 2 evin çatısına yıldırım düştü. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evlerin çatılarında hasar oluştu.

19 Mayıs 2017 Cuma 15:04
Malatya’da evlerin çatısına yıldırım düştü
  Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi Ali Kuşçu Sokakta öğlen saatlerinde yaşanan olayda aniden bastıran sağanak yağış sonrası bitişik iki evin çatısına yıldırım düştü. Olay sırasında şans eseri kimse yaralanmazken evlerin çatısında ve güneş enerjilerde hasar oluştu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerince inceleme yaparken Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “ Üzücü bir olay ancak tek sevindirici taraf kimsenin yaralanmamasıdır” dedi. Yıldırımın isabet ettiği her iki evin sahiplerinin de maddi durumlarının kötü olduğunu ifade eden Demir, yetkililerden ailelere yardım yapılması konusunda destek istedi.
Muhtar Demir, yıldırım düştüğü esnafa her iki evde de toplam 10 kişinin olduğunu belirterek olayda olası bir yaralanma ve can kaybının yaşanmamasından dolayı olayın ucuz atlatıldığını söyledi.
İHA
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