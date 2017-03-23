23 Mart 2017 Perşembe

Malatya'da ev yangını

Malatya’da bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydan geldi.

23 Mart 2017 Perşembe 13:38
Malatya'da ev yangını
  Edinilen bilgiye göre, Bentbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Koçlar Sitesi’ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde bulunanlar hemen dışarı kaçarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın 4’üncü katındaki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. 
Yangında maddi hasar meydana gelirken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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