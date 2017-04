Bu yıl 11”ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı etkinliklerinde 30 kuzu yarıştı. Yarışmasının açılış konuşmasını Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamayacağını belirten Akın, bu konularda özelikle üreticilere destek verilmesini belirterek,"Yetiştiricilerimizin sadece bakanlığın verdiği destek yada hükümetinizin verdiği destek değil de, yerelde de tüm paydaşların ve ilgili kurum, kuruluşların destek verilmesini bekliyoruz” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın ise fuar hakkında bilgi vererek, "Bu yıl 11”ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuara gerek ilimizde gerek gerek il dışında olmak üzere toplam 150 firmamız katılım sağlamış durumdadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde fuarımız Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde hatta orta doğu Anadolu bölgesindeki illerimizde katarak, en kapsamlı ve çok katılımlı bir fuar olma özeliğini kazanmıştır” şeklinde konuştu.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit ise ülkemizde kırmızı et konusunda arz ve talep dengesizliği olduğunu ve dışarıda hayvan ithal edildiğini söyleyen Macit,”Bunun sebebi hayvan sayısının azalması değil, bunun sebebi talebin artması 2012 yılında 2016 yılına kadar nüfus artış yüzümüz yüzde 23 et üretimi artışımız yüzde 43 et üretimi nüfus üretiminin iki kat olmasına rağmen halen bir et ihtiyacımız var, bu ülkemizin zenginleşip ete talebin artığını gösteriyor ”ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Toprak ise fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu fuar Güneydoğu Anadolu’daki en büyük fuarlardan biri, Bu konuda fuarcılık konusunda Malatya iddialı ve bu iddiamızın içeriğini doldurmak için sürdürmek istiyoruz. Malatya’yı bir fuarlar şehri ve kenti yapma noktasında önemli hedefe emin adımlarla hep birlikte yürüyoruz. Bu yarışmalarında bu hedefimizi güçlendirici bir katkı sağladığını ifade etmek istiyorum. Buzağı, kuzu, arıcılık ve süt ile ilgili değişik organizasyonlar var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada, Arapgirli yetiştirici Basri Akkaya”nın kuzusu birinci, Darendeli yetiştirici Abdullah Türkmen 'in kuzusu ikinci, Battalgazi yetiştirici Yunus Demirkök “ün kuzusu üçüncü seçildi. Kuzusu dereceye giren yetiştiricilere çeyrek altın, yarışmaya katılan 30 yetiştiriciye ise hayvan yemi ve hediye çeki armağan edildi.

