Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, illere göre e-reçete kullanım oranlarını açıkladı. Yayınlanan verilere göre, e-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 86 seviyesine ulaştı. Sağlık Bakanlığı bu oranı yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. SGK tarafından başlatılan e-reçete sistemi, 1 Temmuz 2012 tarihinde uygulamaya alınmış, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmişti.

MALATYA DA VAR

Elektronik imzalı e-reçete yazılan en yüksek oranlı iller, yüzde 97 ile Tokat ve Bolu. Bu illeri yüzde 96 ile Yalova ile Aydın, yüzde 95 ile Adana, Çorum ve Tunceli takip ediyor. En düşük oranlı il ise Erzurum oldu. Erzurum'da yazılan reçetelerin yüzde 59'u elektronik imzalı e-reçetelerden oluşuyor. Diğer illere göre en düşük e-reçete yazılan iller; yüzde 65'er oranlarıyla Malatya, Muş ve Mardin olarak gerçekleşti.



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