23 Aralık 2017 Cumartesi

Malatya’da e-reçete alışkanlığı yok

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından en çok elektronik imzalı e-reçete yazılan iller açıklandı. En düşük e-reçete yazılan iller ise yüzde 65'er oranlarıyla Malatya, Muş ve Mardin olarak gerçekleşti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
Malatya’da e-reçete alışkanlığı yok

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, illere göre e-reçete kullanım oranlarını açıkladı. Yayınlanan verilere göre, e-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 86 seviyesine ulaştı. Sağlık Bakanlığı bu oranı yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. SGK tarafından başlatılan e-reçete sistemi, 1 Temmuz 2012 tarihinde uygulamaya alınmış, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmişti.

MALATYA DA VAR
Elektronik imzalı e-reçete yazılan en yüksek oranlı iller, yüzde 97 ile Tokat ve Bolu. Bu illeri yüzde 96 ile Yalova ile Aydın, yüzde 95 ile Adana, Çorum ve Tunceli takip ediyor. En düşük oranlı il ise Erzurum oldu. Erzurum'da yazılan reçetelerin yüzde 59'u elektronik imzalı e-reçetelerden oluşuyor. Diğer illere göre en düşük e-reçete yazılan iller; yüzde 65'er oranlarıyla Malatya, Muş ve Mardin olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017