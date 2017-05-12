Akçadağ ilçesi sınırları içinde bulunan Levent Vadisi, Akçadağ Kaymakamlığı ve Akçadağ Belediyesi tarafından turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Levent Vadisi’nde tanıtım toplantısı düzenleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi’nin tanıtılması için proje hazırladıklarını söyledi, vadide yapılacak etkinlikler ile Akçadağ ilçesi turizmine büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

NEOLOTİK ÇAĞ’DAN KALMA KALINTILAR

Vadi içerisinde bulunan camlı terasta basın toplantısı düzenleyen Başkan Ali Kazgan, “İlçemizde bulunan Levent Vadisi, sadece ülkemizin değil, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. 65 milyon yıl kadar öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı vadide, Neolotik Çağ’dan kalma kalıntılar bulunmuştur. Vadi, 28 kilometre uzunluğuna sahip olmak ile birlikte bünyesinde son derece ilginç jeolojik oluşumlar ve inanılmaz yükseklikte uçurumlar ile birlikte mağaralar bulunmaktadır” dedi.

18-21 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Akçadağ Belediyesi ve Extrem Doğa Sporları Kulübü ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan Levent Vadisi Ulusalarası Doğa Sporları festivali hakkında bilgiler veren Başkan Kazgan, “Belediyemiz bünyesinde yapılacak olan çalışmalarımızın sonuna doğru geldik. Her yıl geleneksel hale gelen festivalimiz ilçe halkı ve ziyaretçiler arasında etkileşim en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Düzenlenecek festival sayesinde Levent Vadisi’nin hak ettiği tanıtım üst düzeyde yapılmış olacaktır. 18-21 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında Levent Vadisi’nde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ise, slackline (ip gösterisi) 6 farklı ülkeden katılacak sporcuların dünya rekoru denemesi, vadi boyunca uzun-kısa kaya tırmanışı, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve yarışmalar, yamaç paraşütü gösterileri, atçılık ve binicilik, mağara turları ve hara gezi düzenlenme şeklinde olacak” diye konuştu.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kazgan, açıklamasının devamında ise, Levent Vadisi Ulusalarası Doğa Sporları festivali süresince alnında uzman doğa sporlarına gönül vermiş sporcuları ile katılım gösterecek İnönü Üniversitesine, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine, Malatya Sportif Havacılık Kulübü Deneğine, Akçadağ İple Erişim Topluluğuna İsveçli Highline sporcusu Samuel Volery ve ekibine Doğan Palut ve katılımcılara teşekkür ettiğini belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise yaptığı açıklamada, “Yapılacak etkinliklerde üniversitemiz her zaman yanınızdayız” dedi. Basın toplantısının ardından festivalde görev alacak dağcı grubu tırmanma gösterisi yaptı.













TAHİR ÖZÇELİK