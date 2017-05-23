Malatya Büyükşehir Belediyesi, dev projelerine bir yenisini daha ekliyor. Son yıllarda yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarıyla Malatya’nın çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla da Türkiye’de örnek belediyecilik hizmetleri sunuyor.

Daha önce Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Tesisi ve Trambüs Bakım İstasyonu çatısına güneş enerji santralini kurarak çöpten ve güneşten elektrik enerjisi elde eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yıllık 5 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik üretecek güneş enerji santrali (GES) kuruyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje, Şehir Mezarlığı mevkinde 60 dönümlük bir alanda gerçekleştirilecek.



Yıllık 2.6 milyon lira gelir hedefleniyor

Geçtiğimiz ay içerisinde ihalesi yapılan 3x1150 KWp gücündeki santralde yıllık 5 milyon 250 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor. Üretilecek elektrik enerjisinden Büyükşehir Belediyesinin yıllık 2.6 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor.

İHA