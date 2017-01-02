1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Huduti bir numaralı şüpheli olarak yer alırken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Komuta Kademesini oluşturan 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu Harekat Destek eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Tuğgeneral Ersin Yıldırım, 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar bulunuluyor.

Kabul edilen iddianamede şüpheliler hakkında ‘FETÖ-PDY’ silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve mala zarar vermek suçlamaları yer alıyor. İddianamede ayrıca şüphelilerden bazılarının ise örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandıkları da belirtiliyor.

İHA