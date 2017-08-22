UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nden çıkarılan Hitit Kralı Maradas'ın geyik avı kabartması, yapılan arşiv taramaları neticesinde Fransa’nın Louvre Müzesi'nde bulundu.

Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ilk şehir devletinin kurulduğu yer olan Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan kralın geyik avı eserinin yeniden Türkiye’ye iade edilmesi için Malatya Valisi Ali Kaban imzalı talep yazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderildi.



MÜZENİN SİTESİNDE ESERİN MALATYA’DA ÇIKARILDIĞI BELİRTİLİYOR

Uzun yıllardır Fransa’nın Lauvre Müzesi'nde sergilenen kralın geyik avı eseri ile ilgili müzenin resmi internet sitesinde detaylı bilgilere ver veriliyor. Sitede eser ile ilgili yer alan bilgilere göre Malatya'da keşfedilen kabartmanın o dönem sarayların ve resmi binaların duvarlarının alt kısmına uygulandığının belirtilerek eserin pişmemiş tuğladan yapıldığı anlatılıyor.



MİLATTAN ÖNCE 11. YÜZYILDA YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Tarihi bilgilerin yer aldığı açıklamalarda Hitit İmparatorluğu'nun M.Ö. 1200 yılındaki düşüşüne rağmen, Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Suriye'de Hitit kültürünün ayakta kaldığı belirtilerek “Milid'in krallığı olan Malatya, bu Yeni Neo-Hitit krallıklarının en gelişmekte olanlarından biriydi” bilgilerine yer verildi.

Kral Maradas'ın adıyla yazılan kabartmada yer alan ayrıntıların ise eserin M.Ö. 11. yüzyılda yapıldığının göstergesi olduğu belirtiliyor.

Yine müzenin resmi sitesinde Malatya’da çıkarılan eserle ilgili olarak yapılan teknik açıklamada ‘1891 yılında satın alındı’ ibaresi ise dikkatlerden kaçmıyor.

İHA