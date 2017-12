Konuyla ilgili konuşan ve çeşmelerin, bir kentin kültürü için önemli olduğunu belirten emekli Ahmet Sarıcı, “Su, insan hayatının vazgeçilmezidir. Doğumdan ölüme kadar hayatımızda var olan ve olmadığında hayat düşünülemeyen en önemli ihtiyaçlardan başında geliyor. Tarih boyunca medeniyetleri oluşturan toplumlar suyu daha kolay ve rahat kullanabilmek için önemli yapılardan biri olan ve dünden bugüne bize yansıyan 'çeşme kültürü'nü ortaya çıkarmışlardır. Özellikle peygamberlerin teşviki ile beraber tüm İslam toplumları çeşme ile donatılmıştır. Bu kültürü geçmişten günümüze devam ettiren şehir Malatya'da var olan çeşme mimarileri ile dikkat çekiyor. Ama son zamanlarda çeşmelere çok önem verilmiyor” ifadelerine yer verdi.

Mimari yapıları ile dikkat çeken Malatya'daki çeşmeler fazlalığı ile bugün çoğu ilde olmayan çeşme sayısı ile farkını ortaya koyuyor. Adım başı çeşme ile karşılaşmanın olası olduğu şehirde vatandaşlarda da bu duruma alışmış görünüyor.

HER AN KULLANIMA ELVERİŞLİ

Malatya merkez ve ilçeleri neredeyse adım başı çeşmeye sahip. Gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında su ihtiyacının en önemli gösterge olduğu günlük hayatta, bu ilde 'çeşme' her an kullanılmaya elverişli şekilde kendini gösteriyor. Merkez PTT önündeki camiden tutun, Dörtyol'da, Kız Meslek Lisesi yanında, Malatya Lisesi karşısında, Bakırcılar Çarşısı'nda, Polisevi karşısındaki çeşmelere kadar birçok çeşme sayılabilir. Merkez dışında ilçelerindeki çeşmeler de bunların dışında yerini alıyor.

Su mimarisinde önemli yerlere sahip çeşmelere Malatya'da rastlanılmayan yer neredeyse yok ve su kaynakları da bu duruma istinaden Malatya'ya cömert davranıyor. Hem vatandaşın ihtiyacını karşılama noktasında hem de şehir merkezine ve ilçelerine sunduğu görsel güzellikle çeşmeler Malatya için vazgeçilmezlerden olmuş görülüyor.

Malatya’da yaşayanlar dışında Malatyalı olup da burada yaşamayan vatandaşların da bu şehre gelip çeşme ile karşılaşmaları onları duygulandırıyor. Vatandaşlar, “Çünkü her şehirde Malatya'da olduğu gibi adım başı aziz nimet suya rastlamak pek mümkün değil” diyor.





















