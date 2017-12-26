26 Aralık 2017 Salı

Malatya'da çeşme kültürü yaşatılıyor

Malatya’da neredeyse her köşe başında karşımıza çıkan çeşmeler, güzel görüntüler oluşturuyor. Tarihe ve geleceğin tarihine ışık tutan çeşmeler, son zamanlarda hak ettiği değeri bulamıyor.

26 Aralık 2017 Salı 12:51
Malatya'da çeşme kültürü yaşatılıyor

  Konuyla ilgili konuşan ve çeşmelerin, bir kentin kültürü için önemli olduğunu belirten emekli Ahmet Sarıcı, “Su, insan hayatının vazgeçilmezidir. Doğumdan ölüme kadar hayatımızda var olan ve olmadığında hayat düşünülemeyen en önemli ihtiyaçlardan başında geliyor. Tarih boyunca medeniyetleri oluşturan toplumlar suyu daha kolay ve rahat kullanabilmek için önemli yapılardan biri olan ve dünden bugüne bize yansıyan 'çeşme kültürü'nü ortaya çıkarmışlardır. Özellikle peygamberlerin teşviki ile beraber tüm İslam toplumları çeşme ile donatılmıştır. Bu kültürü geçmişten günümüze devam ettiren şehir Malatya'da var olan çeşme mimarileri ile dikkat çekiyor. Ama son zamanlarda çeşmelere çok önem verilmiyor” ifadelerine yer verdi.

Mimari yapıları ile dikkat çeken Malatya'daki çeşmeler fazlalığı ile bugün çoğu ilde olmayan çeşme sayısı ile farkını ortaya koyuyor. Adım başı çeşme ile karşılaşmanın olası olduğu şehirde vatandaşlarda da bu duruma alışmış görünüyor.

HER AN KULLANIMA ELVERİŞLİ
  Malatya merkez ve ilçeleri neredeyse adım başı çeşmeye sahip. Gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında su ihtiyacının en önemli gösterge olduğu günlük hayatta, bu ilde 'çeşme' her an kullanılmaya elverişli şekilde kendini gösteriyor. Merkez PTT önündeki camiden tutun, Dörtyol'da, Kız Meslek Lisesi yanında, Malatya Lisesi karşısında, Bakırcılar Çarşısı'nda, Polisevi karşısındaki çeşmelere kadar birçok çeşme sayılabilir. Merkez dışında ilçelerindeki çeşmeler de bunların dışında yerini alıyor.

Su mimarisinde önemli yerlere sahip çeşmelere Malatya'da rastlanılmayan yer neredeyse yok ve su kaynakları da bu duruma istinaden Malatya'ya cömert davranıyor. Hem vatandaşın ihtiyacını karşılama noktasında hem de şehir merkezine ve ilçelerine sunduğu görsel güzellikle çeşmeler Malatya için vazgeçilmezlerden olmuş görülüyor.

Malatya’da yaşayanlar dışında Malatyalı olup da burada yaşamayan vatandaşların da bu şehre gelip çeşme ile karşılaşmaları onları duygulandırıyor. Vatandaşlar, “Çünkü her şehirde Malatya'da olduğu gibi adım başı aziz nimet suya rastlamak pek mümkün değil” diyor.









SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabahçeşmelerçeşme Kültürü

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017