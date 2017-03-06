Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Derneği, Yazıhan’la sınırlı kalmak istemiyor. Gelecek dönemlerde tüm Malatya’ya yayılmayı amaçlayan dernek, şimdiden Yazıhan’da tutulmuş bile. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da gerçekleştirilen 2’inci Yörük Türkmen Çalıştayı’na katılan ve çalıştayda Malatya ve Yazıhan’ı tanıdan Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Dernek Başkanı İsrafil Çatalkaya, dernekleri hakkında BUSABAH’a konuştu. Malatya’da ilk Türkmen Derneği’ni kurmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Başkan Çatalkaya, derneklerini kurarken bu kadar sevileceğini ve ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi.

OLUMLU TEPKİLER ALDIK

“Çıtamızı şu anda o kadar çok yükselttik ki, sadece Malatya’da, Türkiye’de değil dünyadaki Türkmenlerle inşallah bir araya geleceğiz” diyen Başkan Çatalkaya, “Türkiye’nin batısı herhangi bir derneğe üye olmak için gayret sarf ediyor. Ancak ilimizde dernek üyeliğine biraz daha mesafeli davranıyor. Hala olgunlaşma dönemindeyiz. Yazıhan’ın bir özelliği var. Yazıhan Türkiye’nin bir mozaiği. Yazıhan’da 9 Alevi köyü, 9 Drijan köyü, 9 Türkmen köyü var. Tohma Çayı’nda başlayıp Boztepe Barajı’na doğru hilal şeklinde olan dağ eteklerinde bulunan köyler, Türkmen köyleridir. Biz bu derneği kurduğumuz zaman derneğimizin bünyesine Kürt köylerimizi, Alevi köyümüzü, Sünni köyümüzü de aldık. Ve derneğimizi gerçekten güzelleştirdik. Ve her köye çok güzel bir isim ve logo çalışması yaptık. Ve bu yüzdende etrafımızda çok güzel olumlu tepkiler aldık. Yazıhan’ın mozaiğini kendi derneğimizin bünyesinde oluşturduk” diye konuştu.

12 KÖYÜ TEMSİL EDİYORUZ

Üye sayılarının her geçen gün çoğaldığını belirten Başkan Çatalkaya, “Malatya’daki derneklerde olduğu gibi bizim dernekte de, birtakım sıkıntılar var. Dernek denince akıllara, kahvehane geliyor. Bizim bir yükümlülüğümüz var. Biz hem Yazıhan’ın temsil ediyoruz hem de Türkmenleri temsil ediyoruz. Kahvehane gibi yere yaklaşma gibi bir lüksümüz olamaz. Biz dernek olarak, 12 köyü temsil ediyoruz. Her köye de, güzel bir isim çalışması yaptık. Epreme’ye köylerin en güzeli dedik. Çivril’e Yamaç Güverci’ni dedik. Bir köyümüz var ve o köyde 25 yıl kavga olmadı. O köye de, Birlik Yuvası ismini verdik. Aliseydi Ziya Köyü, Sultanlar Yuvası’dır. Fethiye’ye özü bir sözü bir dedik. Biz dernek olarak sadece Yazıhan’la sınırlı kalmayacağız. Malatya’nın tamamına yayılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

3 GÜNÜ DOLU DOLU GEÇİRDİM

Antalya’da gerçekleştirilen 2’inci Yörük Türkmen Çalıştayı hakkında da konuşan Başkan Çatalkaya, “Antalya’da geçekleştirilen 2’inci Yörük Türkmen Çalıştayı’na katıldım. Gerçekten güzel bir çalıştaydı ve 3 günü dolu dolu geçirdim. Orada bir samimiyet ve muhabbet gördüm. Orada bir yakınlaşma ve insanların birbirine olan özlemini gördük. Çalıştaya Azerbaycan’dan, Irak’tan, Suriye’den, Kazakistan’dan Türkmenler gelmişti. Çalıştayın amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu yılki çalıştayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal düzenledi. Orada Alevi’si, Sünni’si birbirine emmioğlu, emmi kızı diyorlar. Ben burada gördüğüm birlik ve beraberliğe gerçekten imrendim” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’YA BOŞ GİTMEDİLER

Antalya’da belediye başkanları, rektör ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba adına kayısı takdiminde bulunduklarını dile getiren Başkan Çatalkaya, “Antalya’ya giderken aracımızın bagaj kısmını kayısıyla doldurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ahmet Çakır’ın adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel’e, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın adına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın adına Türkmen Birliği’nin mimarı olarak bilinen Abdullah Duman’a, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay adına da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a, CHP Milletvekili Veli Ağbaba adına CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’e kayısı takdiminde bulunduk. Bu çalıştayı düzenleyenlere ben Antalya’da yapmanın çok kolay olduğunu, eğer bu çalıştayı Elazığ’da, Malatya’da, ya da Muş’ta yaparsak daha güzelleşeceğini söyledim. Tabi burada da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak üzere Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat hem yer olarak hem de organizasyon yaparlarsa, bu çalıştayın Malatya’ya çok katkıları olur. Antalya’ya sadece 376 dernek gelmişti. Bu çalıştay Malatya’da gerçekleştirilirse dernek sayısı 400’ün üzerinde olur” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL